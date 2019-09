UFC 242: Khabib vs Poirier EN VIVO por título de peso ligero [HORARIOS Y CANALES]

El UFC 242 tendrá una pelea estelar y de pronóstico reservado. Khabib Nurmagomedov, vigente campeón de peso ligero, en su retorno al octágono tras su suspensión, se medirá ante Dustin Poirier, el campeón interino de la categoría, en el Arena de Yas Island en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El ruso campeón de peso ligero de la compañía desde el 7 de abril del 2018 (UFC 223) luego de derrotar por decisión unánime al estadounidense Al Iaquinta, recibió un castigo por parte de Dana White tras la defensa de su último cinturón ante el irlandés Conor McGregor.

En aquella ocasión, en el UFC 229, 'The Eagle' venció a 'The Notorious' en un combate con mucha polémica y que terminó a golpes fuera del ring entre los miembros de equipo de ambos peleadores. La UFC decidió validar la pelea de Khabib pero lo suspendió para una futura defensa.

Con ese panorama, la compañía decidió abrir la vacante de campeón interino. Y allí el estadounidense Poirier aprovechó su ocasión: venció a su compatriota Max Holloway por decisión unánime en el UFC 236.

En el duelo de este sábado en Asia, Nurmagomedov, quien ostenta el cinturón por más de 500 días, buscará ampliar su actual récord de 27-0 (8 por KO), mientras que Poirier tratará de aumentar su marca de cinco peleas consecutivas.

