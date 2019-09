UFC 242 Khabib vs Poirier [FOX Action en vivo] Luchas en directo aquí

FOX Action EN VIVO UFC 242 ONLINE Khabib vs Poirier vía FOX Sports y UFC Fight Pass EN VIVO | Pelea por el cinturón peso ligero se llevará a cabo este sábado 7 de septiembre (11.00 a.m. Preliminares; 1.00 p.m. Carletera Estelar / Hora de Lima, Perú) en la jaula de acero del "The Arena" de la ciudad de Abu Dabi, Emirates Árabes Unidos. "The Eagle" fue quien venció a Conor McGregor. Ver en YouTube la previa del evento y el GOLPE x GOLPE, con todos los resultados, vía Libero.pe.

Les dejamos la cartelera para este sábado #UFC242 Ve #EnVivo Sáb. 7 de septiembre Estelares 2pm ET 🇺🇸 / 1pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 8pm 🇪🇸 • Prelims 12pm ET 🇺🇸 / 11am 🇲🇽 / 1pm 🇦🇷 / 6pm 🇪🇸 • @UFCFightPass Prelims 10:15am ET 🇺🇸 / 9:14am 🇲🇽 / 11:15am 🇦🇷 / 4:14pm 🇪🇸 pic.twitter.com/AYjlo7JypI

Todos los resultados en directo.

- ¡Comenzó el UFC 242!

- Campeona de mosca de UFC, Valentina Shevchenko se encuentra en el "The Arena" de Abu Dabi para presenciar el UFC 242.

- Peso pactado en 138 lbs: Sarah Moras venció por nocaut técnico a Liana Jojua en el Round 3.

- Peso ligero: Ottman Azaitar derrotó a Teemu Packalén por nocaut a los 3m33s del Round 1.

- La finalización de Muhammad.

🗣 THERE'S THE TAP! @BullyB170 , have yourself a night! #UFC242 pic.twitter.com/jwh6Avfd43

- Peso wélter: Betal Muhammad derrotó a Takashi Sato por sumisión a los 1m55s del Round 3.

Palestine’s Belal Muhammad won by submission in Round 3 against Japan’s Takashi Sato at #UFC 242 at The Arena, Yas Island. pic.twitter.com/GklMvbS44a

- Peso wélter: Muslim Salikhov derrotó a Nordine Taleb por TKO a los 4m26s del Round 1.

- Peso mediano: Omari Akhmedov derrotó a Zak Cummings por decisión unánime de los jueces (30-27 29-28 30-27).

- Peso ligero: Don Madge derrotó a Fares Ziam vía decisión unánime de los jueces (30-27 29-28 30-27).

- ¡Comenzaron las peleas del UFC 242

- Así fue el último cara a cara entre Khabib y Dustin Poirier.

SÁBADO DE PELEA! #UFC242 @EdsonBarbozaJR vs @felderpaul Sáb. 7 de Septiembre Estelares 2pm ET 🇺🇸 / 1pm 🇲🇽 / 3pm 🇦🇷 / 8pm 🇪🇸 • Prelims 12pm ET 🇺🇸 / 11am 🇲🇽 / 1pm 🇦🇷 / 6pm 🇪🇸 • @UFCFightPass Prelims 10:15am ET 🇺🇸 / 9:14am 🇲🇽 / 11:15am 🇦🇷 / 4:14pm 🇪🇸 pic.twitter.com/10UOmSLN94

- ¡Bienvenidos al golpe a golpe del UFC 242!

Han pasado más de 336 días de la paliza que le propinó el ruso Khabib Nurmagomedov al excampeón irlandés Conor McGregor en el UFC 229. Desde entonces, "The Eagle" aumentó su récord a 27 victorias -sin sufrir derrotas- pero no pudo tener más combates debido a la suspensión de la Comisión Atlética de Nevada tras el escándalo fuera de la jaula en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Sin embargo, hoy vuelve a pelear ante un interesante desafío, el estadounidense Dustin Poirier para este UFC 242. Al menos así lo cree el campeón.

Khabib no desea pelear ante Conor McGregor prefiere a Poirier

Y es que Khabib Nurmagomedov adelantó que no le dará una nueva oportunidad a Conor McGregor en una futura batalla del UFC. Solo está concentrado en derrotar a Poirier.

"Este chico (Conor McGregor) tiene que volver y ganar nueve o diez peleas seguidas. Entonces pelearemos. Oh, él piensa en esto, pero cuando UFC le pide que pelee con Conor por millones de dólares, el aceptará. No pelearemos. Vuelve y muestra quien eres. Dana White, no necesitas llamarme. ¿Por qué tiene que llamarme por esta pelea?", aclaró el ruso Khabib Nurmadomedov en la previa de su pelea contra Poirier.

"Nosotros hablamos con Dana un par de veces, es una buena persona, pero no hablamos sobre esta loca pelea en UFC. Yo quiero pelear con gente de verdad. Dustin Poirier, Tony Ferguson, uno de los más grandes, Georges St-Pierre, quiere pelear. Yo quiero pelear con ellos. No quiero pelear con alguien que nunca gana", señaló Khabib sobre Conor McGregor.

Poirier va por una hazaña contra Khabib en el UFC 242

Luego de la ausencia de Khabib, el presidente de UFC Dana White decidió realizar una lucha por el título interino de los pesos ligeros donde Dustin Poirier y Max Holloway tuvieron que enfrentarte por segunda vez, la primera fue por peso pluma. Aquí, "The Diamond" demostró ser muy superior, de principio a fin, y fue declarado ganador.

UFC 242 vía FOX Action Récord de victorias de Khabib vs Poirier

Khabib Nurmagomedov, de 30 años, registra un total de 27 peleas: 27 triunfos y ninguna derrotas (8 por nocaut, 9 por sumisión y 10 vía decisión).

Dustin Poirier, también de 30 años, registra 31 peleas: 25 triunfos (12 por nocaut, 7 por sumisión y 6 vía decisión), 5 derrotas y una sin resultado.

Khabib vs Poirier vía FOX Sports y FOX Action Pesaje de 155 libras peso ligero

Los pesajes del PPV del UFC 242 se realizaron en la mañana del viernes, Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier dieron el peso de 155 libras y se vieron por el última vez las caras antes de esta pelea.

Además del duelo de campeones entre Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier, la carterla del UFC 242 cuenta con con tres brasileños en acción. En el segundo duelo más esperado de la atracción, Edson Barboza se enfrenta a Paul Felder por la división de peso ligero. Aún en el programa principal, el cinturón negro Davi Ramos luchará contra el Islam Makhachev, mientras que Carlos Diego Ferreira se enfrentará a Mairbek Taisumov.

A qué hora será MAIN CARD del UFC 242 ONLINE Khabib vs Poirier por FOX Action y FOX Sports

Perú: 11.00 a.m. (Preliminar); 1.00 p.m. (Cartelera Estelar)

México: 11.00 a.m. (Preliminar); 1.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Argentina: 1.00 p.m. (Preliminar); 3.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Estados Unidos (Washington): 11.00 a.m. (Preliminar); 3.00 p.m. (Main Card)

Estados Unidos (Texas): 10.00 a.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Maind Card)

Estados Unidos (Los Ángeles): 8.00 a.m. (Preliminar); 12.00 p.m. (Maind Card)

Colombia: 11.00 a.m. (Preliminar); 1.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Ecuador: 11.00 a.m. (Preliminar); 1.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Chile: 12.00 p.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Cartelera Estelar)

España: 5.00 p.m. (Preliminar); 7.00 p.m. (Cartelera Estelar)

España (Islas Canarias): 4.00 p.m. (Preliminar); 6.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Uruguay: 1.00 p.m. (Preliminar); 3.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Panamá: 11.00 a.m. (Preliminar); 1.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Paraguay: 1.00 p.m. (Preliminar); 3.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Brasil: 2.00 p.m. (Preliminar); 4.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Bolivia: 12.00 p.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Venezuela: 12.00 p.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Canadá: 12.00 p.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Italia: 5.00 p.m. (Preliminar); 7.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Francia: 5.00 p.m. (Preliminar); 7.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Alemania: 5.00 p.m. (Preliminar); 7.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Costa Rica: 10.00 a.m. (Preliminar); 12.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Honduras: 10.00 a.m. (Preliminar); 12.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Guatemala: 10.00 a.m. (Preliminar); 12.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Puerto Rico: 12.00 p.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Cartelera Estelar)

El Salvador: 12.00 p.m. (Preliminar); 2.00 p.m. (Cartelera Estelar)

Qué canales transmite por TV el UFC 242 EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO preliminares GRATIS del UFC 242 | Khabib vs Poirier | Canal TV

Desde las 11.00 a.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 242.

UFC 242: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 242: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 242 en directo | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 1.00 p.m. (hora peruana)

UFC 242: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 242: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Apuestas y Pronósticos UFC 242 EN VIVO Khabib vs Poirier: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Khabib Nurmagomedov: 1.25

Dustin Poirier: 3.95

Casa de apuestas: Inkabet

Khabib Nurmagomedov: 1.23

Dustin Poirier: 4.20

Casa de apuestas: Betsson

Khabib Nurmagomedov: 1.22

Dustin Poirier: 4.30

Casa de apuestas: Te Apuesto

Khabib Nurmagomedov: 1.20

Dustin Poirier: 3.50

Casa de apuestas: bet365

Khabib Nurmagomedov: 1.20

Dustin Poirier: 4.80

Casa de apuestas: bwin

Khabib Nurmagomedov: 1.22

Dustin Poirier: 4.00

Casa de apuestas: Rivalo

Khabib Nurmagomedov: 1.22

Dustin Poirier: 4.30

Casa de apuestas: Betfair

Khabib Nurmagomedov: 1.20

Dustin Poirier: 4.00

Dónde se realza el UFC 242 que será transmitido por FOX Action y FOX Sports

The Arena (El Arena), lugar dondese realizará el UFC 242 se encuentra en Maha Street, una de las principales vías de la isla que lo lleva a sus principales atracciones, como Yas Mall y tres parques de atracciones: Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros World Abu Dhabi y Yas Waterworld.

El lugar tiene una capacidad de 16.500 personas y puede albergar una variedad de eventos que van desde conciertos hasta eventos deportivos, como torneos de tenis y partidos de lucha libre. Posee dos zonas de alimentos y bebidas que albergan varias marcas. Habrá salas de oración masculinas y femeninas disponibles en el sitio, así como rutas dedicadas para personas decididas . Funcionarios de Abu Dhabi Showdown W eek también dijeron que The Arena tiene "amplias instalaciones de baño".

"The Arena" es un espacio para no fumadores y esta restricción también se aplica a los cigarrillos electrónicos. Hay un área designada para fumadores fuera del lugar.

Ver cartelera completa y main card del UFC 242 EN VIVO por FOX Action

Peso ligero: Khabib Nurmagomedov (c) vs. Dustin Poirier (ic)

Peso ligero: Edson Barboza vs. Paul Felder

Peso ligero: Islam Makhachev vs. Davi Ramos

Peso pesado: Curtis Blaydes vs. Shamil Abdurakhimov

Peso ligero: Mairbek Taisumov vs. Carlos Diego Ferreira

Tarjeta preliminar (ESPN 2 y FOX Sports)

Peso mosca de mujeres: Joanne Calderwood vs. Andrea Lee

Peso pluma: Zubaira Tukhugov vs. Lerone Murphy

Peso pactado en 138 lbs: Liana Jojua vs. Sarah Moras

Peso ligero: Ottman Azaitar vs. Teemu Packalén

Tarjeta Preliminar Temprana (UFC Fight Pass)

Peso wélter: Betal Muhammad vs. Takashi Sato

Peso wélter: Nordine Taleb vs. Muslim Salikhov

Peso mediano: Omari Akhmedov vs. Zak Cummings

Peso ligero: Don Madge vs. Fares Ziam