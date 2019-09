Terrible KO en el UFC 242 previo al Khabib vs Poirier [VIDOE]

Khabib vs Poirier UFC EN VIVO vía FOX Action | Durante las preliminares del UFC 242 se produjo uno de los mejores nocauts de la noche en el "The Arena" de Abu Dabi. El marroquí Ottman Azaitar solo necesitó de un round para "mandara dormir" al finlandés del Teemu Pachalen en los pesos ligeros. Probablemente, se convertirará en el "KO" del evento que se realiza en los Emiratos Árabes Unidos.

Apenas sonó la camapa, el poder de Azaitar se hizo notar en el octágono. Persiguió con buenos movimientos de stricking a Pachael y aprovechó el desconcierto para conectar un potente golpe cruzado de derecha por encima del antebrazo. El finlandés se desplomó en el centro del tatami, y el juez declaró ganador al marroquí en el UFC 242.

"Le dije a mi hermano, que lo iba a noquear con la izquierda, pero durante la pelea me lastime la mano, solo tenía una oportunidad para conectarle con la derecha antes de acabar el primer round y lo logré", señaló Ottman Azaitar tras vencer a su rival en el UFC.

A qué hora pelean Khabib y Poirier en el UFC 242 por FOX Action

Khabib Nurmagomedov y Dustin Poirier se enfrentarán en breves minutos (1.00 P.M. hora peruana) en el main card del UFC 242. Será la segunda defensa del ruso tras la victoria sobre Conor McGregor en el UFC 242. ¡No te pierdas el combate!

Qué canales transmite por TV el UFC 242 EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO preliminares GRATIS del UFC 242 | Khabib vs Dustin Poirier | Canal TV

Desde las 11.00 a.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 242.

UFC 242: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 242: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 242 en directo | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 1.00 p.m. (hora peruana)

UFC 242: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 242: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Cómo ver FOX Sports EN VIVO Khabib vs Poirier por UFC 242 | Canales TV

DirecTV Sports Perú: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

DirecTV Sports Argentina: Canal 605 (SD) y 1605 (HD)

DirecTV Sports Chile: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

DirecTV Sports Uruguay: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

DirecTV Sports Colombia: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

DirecTV Sports Ecuador: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

DirecTV Sports Venezuela: Canal 606 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 478 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV Colombia: Canal 475 y Canal 890 (JD)

Dish México: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

Sky Sports: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD)

Apuestas y Pronósticos UFC 242 EN VIVO Khabib vs Poirier: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Khabib Nurmagomedov: 1.25

Dustin Poirier: 3.95

Casa de apuestas: Inkabet

Khabib Nurmagomedov: 1.23

Dustin Poirier: 4.20

Casa de apuestas: Betsson

Khabib Nurmagomedov: 1.22

Dustin Poirier: 4.30

Casa de apuestas: Te Apuesto

Khabib Nurmagomedov: 1.20

Dustin Poirier: 3.50

Casa de apuestas: bet365

Khabib Nurmagomedov: 1.20

Dustin Poirier: 4.80

Casa de apuestas: bwin

Khabib Nurmagomedov: 1.22

Dustin Poirier: 4.00

Casa de apuestas: Rivalo

Khabib Nurmagomedov: 1.22

Dustin Poirier: 4.30

Casa de apuestas: Betfair

Khabib Nurmagomedov: 1.20

Dustin Poirier: 4.00

Dónde se realza el UFC 242 que será transmitido por FOX Action y FOX Sports

The Arena (El Arena), lugar dondese realizará el UFC 242 se encuentra en Maha Street, una de las principales vías de la isla que lo lleva a sus principales atracciones, como Yas Mall y tres parques de atracciones: Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros World Abu Dhabi y Yas Waterworld.

El lugar tiene una capacidad de 16.500 personas y puede albergar una variedad de eventos que van desde conciertos hasta eventos deportivos, como torneos de tenis y partidos de lucha libre. Posee dos zonas de alimentos y bebidas que albergan varias marcas. Habrá salas de oración masculinas y femeninas disponibles en el sitio, así como rutas dedicadas para personas decididas . Funcionarios de Abu Dhabi Showdown W eek también dijeron que The Arena tiene "amplias instalaciones de baño".

"The Arena" es un espacio para no fumadores y esta restricción también se aplica a los cigarrillos electrónicos. Hay un área designada para fumadores fuera del lugar.

Ver cartelera completa y main card del UFC 242 EN VIVO por FOX Action

Peso ligero: Khabib Nurmagomedov (c) vs. Dustin Poirier (ic)

Peso ligero: Edson Barboza vs. Paul Felder

Peso ligero: Islam Makhachev vs. Davi Ramos

Peso pesado: Curtis Blaydes vs. Shamil Abdurakhimov

Peso ligero: Mairbek Taisumov vs. Carlos Diego Ferreira

Tarjeta preliminar (ESPN 2 y FOX Sports)

Peso mosca de mujeres: Joanne Calderwood vs. Andrea Lee

Peso pluma: Zubaira Tukhugov vs. Lerone Murphy

Peso pactado en 138 lbs: Liana Jojua vs. Sarah Moras

Peso ligero: Ottman Azaitar vs. Teemu Packalén

Tarjeta Preliminar Temprana (UFC Fight Pass)

Peso wélter: Betal Muhammad vs. Takashi Sato

Peso wélter: Nordine Taleb vs. Muslim Salikhov

Peso mediano: Omari Akhmedov vs. Zak Cummings

Peso ligero: Don Madge vs. Fares Ziam