Khabib saltó de la jaula para abrazar al jefe de UFC [VIDEO]

El UFC vivió un momento emotivo en el "The Arena" de Abu Dabi. El ruso Khabib Nurmagomedov defendió con éxito su cinturón peso ligero al finalizar vía 'mataleón' al estadounidense Dustin Poirier en el tercer round de la pelea estelar del UFC 242. Y ni bien fue declarado ganador, "The Eagle" saltó de la jaula y provocó un pequeño susto a los fanáticos porque parecía que se repetía el escándalo que protagonizó con Conor McGregor en el UFC 229. Sin embargo, no pasó nada malo. Todo lo contrario, Khabib le dio un fuerte abrazo a Dana White, jefe del UFC, por seguir confiando en él.

El presidente de UFC, Dana White, subió el video de este nueva experiencia con Khabib a través de su cuenta de Twitter.

"¿Por qué me pongo esta camiseta? Porque sé que Dustin hace muchas cosas de caridad. Chicos, asegúrense de que voy a vender esta camiseta. Todo este dinero lo enviaré a Dustin Poirier. Esto es lo que quiero, sabes. ¿Por qué tenemos tanto respeto entre nosotros antes de la pelea? Luego, en mi última pelea, con este tipo tonto, tengo muchas cosas locas. Pero quiero olvidarlo todo. Mostramos realmente qué es esta MMA. La MMA número uno es el respeto", dijo Khabib Nurmagomedov tras su entrevista.

El incidente del UFC 229.

Tony Ferguson o Conor McGregor, próximos rivales de Khabib en el UFC

Por otro lado, Dana White insinuó que el siguiente rival en la lista de Khabib Nurmagomedov sería Tony Ferguson: "Está en la fila si acepta la pelea. Veremos cómo se desarrolla esto, cuando Khabib vovlerá a pelear, y si Tony quiere pelear".

¿Revancha contra Conor McGregor? "Si Tony Ferguson no toma la pelea contra Khabib por alguna razón, la revancha de Conor McGregor tendría mucho sentido", añadió el presidente del UFC.