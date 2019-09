UFC: ¡Lo dejó sin piernas! Gaethje venció al "Cowboy" Cerrone por KO [VIDEO]

UFC EN VIVO | Justin Gaethje estudio a la perfección al "Cowboy" Donald Cerrone y lo derrotó por nocaut durante la pelea estelar del UFC Fight Night 158 que se desarrolló este sábado 14 de septiembre en el octágono del Rogers Arena de la ciudad de Vancouver, Canadá. El peleador de 30 años ahora espera enfrentar a Khabib Nurmagomedov, actual campeón de los pesos ligeros, o a Tony Ferguson.

"No quiero volver a hacer de vuelta. No quiere volver a pelear con amigos otra vez. Espero que Donald Cerrone siga peleando. Es muy duro pelear con él. Este es un lindo deporte", dijo Justin Gaethje. A lo que el "Cowboy" contestó: "Voy a seguir peleando, no hay problema hermano".

Y se acaba!!! Justin vence a Cowboy por TKO en round 1! #UFCVancouver pic.twitter.com/LcEBVAmqqS — UFC Español (@UFCEspanol) September 15, 2019

"Le pegué muy fuerte. Le dije al referí que esto ya había terminado. Él está haciendo su trabajo. No quería le quería seguir pegando. Doy el máximo esfuerzo en cada pelea. ¡Quiero pelear con un ganador! ¡Quiero a Khabib Nurmagomedov o a Tony Ferguson", agregó.

Peso ligero: Justin Gaethje derrotó por KO a Donald Cerrone en el primer round.

Peso semipesado: Glover Teixeira derrotó a Nikita Krylov por decisión unánime de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

Peso pesado: Todd Duffee vs. Jeff Hughes termina en 'No Contest' por decisión médica. Piquete en los ojos.

Peso pactado en 172 libras: Tristan Connelly derrotó a Michel Pereira por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-27, 29-27).

Peso mediano: Uriah Hall derrotó a Antônio Carlos por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

Peso semipesado: Misha Cirkunov derrotó a Jimmy Crute por finalización a los 3m38s del Round 1.

Peso pesado: Augusto Sakai derrotó a Marcin Tybura por nocaut a los 59s del Round 1.

Peso gallo: Cole Smith derrotó a Miles Johns por decisión dividida de los jueces (29-28, 28-29, 29-28).

Peso gallo: Hunter Azure derrotó a Brad Katona por decisión unánime de los jueces (30-27 30-27 29-28).

Peso pluma: Chas Skelly derrotó a Jordan Griffin por decisión unánime de los jueces (29-28 29-28 29-28).

Peso gallo: Louis Smolka derrotó a Ryan MacDonald por nocaut a los 4m43s del Round 1.

Peso ligero: Austin Hubbard derrotó a Kyle Prepolec por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

ROUND 1 [Cerrone vs Gaethje]

- Low kick Gaethje en la pierna izquierda de Cerrone. El "Cowboy" esquiva otra patada baja de su rival. Gaethje vuelve a conectar en la misma pierna con otro low kick. Frontal de Cerrone. Tres low kicks consecutivos de Gaethje en la pierna derecha de Cerrone. Usa bien los codos Justin. La estrategia de Gaethje se centra en las piernas. Golpe de cerrone en el ojo izquierdo de Gaethje. ¡Lo sintió! Combinación de Gaethje en el rostro de Cerrone. Low kick en la pierna izquierda del "Cowboy". ¡Otro low de Gaethje! Patada frontal de Cerrone. Uppercut de Gaethje en la barbilla de Cerrone. Nuevo low kick de Gaethje (dos más). Sin embargo, Cerrone continúa de pie pese al dolor que hace notar en su pierna izquierda. ¡El Cowboy cayó! ¡Justin Gaethje aprovecha y demuele a golpes! Se detiene la pelea. Victoria por nocaut de Gaethje.

- ¡Comenzó la pelea entre Cerrone y Gaethje!

- Ahora Donald Cerrone.

- Aparece Justin Gaethje.

- ¡Atención! Llegó el momento del combate estelar del UFC Fight Night 158.

EL MOMENTO MÁS ESPERADO DE LA NOCHE#UFCxFOX | Donald Cerrone y Justin Gaethje protagonizan el combate estelar de UFC Vancouver. Relata @EmilianoCandido y comenta @wqueijeiro.



📺 En FOX Sports 2. pic.twitter.com/5UUUApn2qV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 15, 2019

- Revive la victoria de Connelly.

- ¡Atención! Aquí el Cowboy Cerrone.

Doc Holliday has arrived to the arena #UFCVancouver pic.twitter.com/ZJD5OkchbA — Dana White (@danawhite) September 14, 2019

- ¡Atención! Llegó Justin Gaethje

Chas Skelly wins by decision. Such a good fight. #UFCVancouver pic.twitter.com/9RCRrfGxN7 — ShayMyName (@ImShannonTho) September 14, 2019

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del UFC Fight Night 158!

Tras perder frente a Tony Ferguson en el UFC 238, el "Cowboy" Donald Cerrone espera regresar a la victoria ante el siempre peligro Justin Gaethje, excampeón de la WASOF, en una pelea de pronóstico reservado donde ambos buscan una oportunidad para retar en el futuro a Khabib Nurmagomedov, actual monarca de los ligeros, y a Conor McGregor, excampeón de dicha división.

A sus 36 años, Donald Cerrone cuenta con una basta experiencia: 36 victorias, 12 derrotas y 1 sin contestar; mientras que Justin Gaethje, de 30 años, se presenta como uno de los peleadores a seguir en el UFC con sus 20 triunfos y apenas 2 derrotas en su trayectoria en las MMA.

Gaethje solo ha perdido frente a Dustin Poirier y Eddie Alvarez en el UFC y espera vencer a Cerrone para después ir por los mejores de la división de los ligeros.

UFC: Gaethje respeta la experiencia de Cerrone

"Cowboy Cerrone y yo nos conocemos hace tiempo. En 2012, me trajo para ser compañero de entrenamiento cuando peleó contra Melvin Guillard. Me quedé en el rancho con él durante dos semanas. Luego fui a Vail, Colorado, y me quedé en su casa rodante con él durante dos semanas. Casi me deja inconsciente. Me dejó caer, me dio una buena conmoción cerebral. Sí, en ese entonces era solo un luchador puro. Así que, por un lado, me alegró recuperarlo", dijo Justin Gaethje.

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Francia: 1.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Alemania: 1.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Portugal: 1.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Holanda: 1.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Inglaterra: 12.00 a.m. (domingo 15 de septiembre)

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC Canadá.

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Peso ligero: Donald Cerrone vs. Justin Gaethje

Peso semipesado: Glover Teixeira vs. Nikita Krylov

Peso pesado: Todd Duffee vs. Jeff Hughes

Peso pactado en 172 libras: Michel Pereira vs. Tristan Connelly

Peso mediano: Uriah Hall vs. Antônio Carlos Júnior

Peso semipesado: Misha Cirkunov vs. Jimmy Crute

Peso pesado: Marcin Tybura vs. Augusto Sakai

Peso gallo: Cole Smith vs. Miles Johns

Peso gallo: Brad Katona vs. Hunter Azure

Peso pluma: Chas Skelly vs. Jordan Griffin

Peso gallo: Louis Smolka vs. Ryan MacDonald

Peso ligero: Kyle Prepolec vs. Austin Hubbard