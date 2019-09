¡Vergüenza en México! Llueven 'botellazos' sobre peleador de UFC

El UFC México empezó muy bien pero terminó muy mal. ¿Qué sucedió? Los fanáticos mexicanos llenaron las tribunas del Arena de la Ciudad de México, donde se realizaba el UFC Fight Night 159 o UFC en ESPN + 17, y se marcharon decepcionados por la pelea estelar de la cartelera que encabezaban su compatriota Yair Rodríguez y el estadounidense Jeremy Stephens, ya que está terminó en tan solo 15 segundos sin dar a un ganador.

El árbitro Herb Dean decidió anular el combate debido a un 'piquete en los ojos' que recibió Jeremy Stephens y, por esta razón, no pudo continuar su batalla frente a Yair Rodríguez. La información del UFC y el coach del norteamericano sostienen que el peleador visitante aún no puede abrirlos ojos.

Jeremy tenía cinco minutos para recuperarse, pero ni siquiera podía abrir el ojo. El médico fue llamado para examinar al luchador y después del período de recuperación, el árbitro Herb Dean cerró la disputa.

I don't believe for 1 second that Jeremy was exaggerating. He literally couldn't open it after 5 mins. #UFCMexico pic.twitter.com/ppOeFOemR5