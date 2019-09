UFC en México: luchadores trasladaron su pelea del octógono al hotel de concentración [VIDEO]

El reciente evento de UFC en Méxicotuvo un final escandaloso, con el abrupto final de la pelea entre Jeremy Stephens y Yair Rodríguez, y la molestia de los aficionados en la Arena Ciudad de México. Sin embargo, los problemas entre ambos luchadores no quedaron en el recinto, ya que se conoció que tuvieron un altercado en su hotel de concentración, como se viralizó en YouTube.

Todo sucedió el domingo por la mañana, cuando Yair Rodríguez acudió al hotel de concentración y se acercó a Stephens, con quien se había enfrentado la noche anterior en UFC.

"Pensé que estaba tratando de ser un caballero. Lo entiendo. Y comienza a decirme tonterías. Pensé, ' Hermano, no soy de una escuela de karate, soy de la calle. Estoy aquí para pelear. Estoy aquí para matarte'. Inmediatamente mi mentalidad está de vuelta. Así que lo empujé", aseguró Jeremy.

Sin embargo, Yair Rodríguez habló con ESPN al respecto y señaló que se había acercado para conocer el estado de su rival tras la pelea en UFC.

En ese sentido, Rodríguez aseguró que haría una autocrítica en caso haya cometido un acto desleal. "Estoy listo para ver los exámenes y comprobarlo. Si me equivoco, me disculparé en público, no hay problema", enfatizó.

¿Qué sucedió al final de UFC en México?

Es importante recordar que la pelea entre ambos luchadores acabó a los 15 segundos, lo cual generó la molestia de los espectadores. Al término del combate, Stephens fue agredido por la parcialidad del lugar.

"Sentí un par de pesos y definitivamente algunas bebidas, me golpearon antes de llegar a la parte de atrás. Esperaba eso de los aficionados. He estado en territorio hostil antes en Brasil. Incluso si lo hubiese noqueado habría sido peor. Lo entiendo. La gente paga el dinero por el que trabajó duro para ver una pelea. Sabía que iban a ser ruidosos, sabía que iban a estar de su lado", sentenció.