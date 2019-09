Daniel Cormier anunció a su rival para su pelea de despedida de la UFC

El retiro de un ícono de la UFC sigue tomando forma. Daniel Cormier, campeón de peso semipesado y pesado de la compañía de Dana White, anunció a su contrincante en la que será su última batalla en el octágono de UFC.

Muchos creyeron que se trataría de Jon Jones, con quien ya combatió en dos ocasiones, pero finalmente el estadounidense de 40 años optó por Stipe Miocic, con quien también ya se enfrentó en dos oportunidades.

"Tendré un enfrentamiento (contra Miocic) otra vez. Gane o pierna, no volveré a pelear. Va a ser la última vez que yo pise un octágono", declaró Cormier al periodista Ariel Helwani en El Show de la MMA.

La primera vez que Cormier y Miocic se vieron las caras fue en julio del año pasado en el UFC 226. Aquella vez, Daniel se llevó la victoria tras noquear a su rival; sin embargo, en el UFC 241, realizado en agosto de este año, Miocic se cobró la revancha.

Aún no se conoce la fecha y sede de la pelea, pero lo que sí está determinado es que no será en California: "El Honda Center (en Anaheim) es tan malo que ya ni siquiera estoy comentando peleas allí. Selena me había dicho que no regrese. Dicen que uno siempre debe escuchar a su esposa, y debí de haberla escuchado".