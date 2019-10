UFC Whittaker vs Adesanya [FOX Action EN VIVO] Ver gratis UFC 243

UFC EN VIVO Whittaker vs Adesanya ONLINE FOX Action y FOX Sports UFC 243 | La pelea por el cinturón unificado de la división peso medio de UFC se dará este sábado 5 de octubre, a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana) y 11.00 p.m. (hora de Argentina) dentro de la jaula del Marvel Stadium de Australia por el main card del UFC 243. Ver RESULTADOS y GOLPE a GOLPE vía Facebook y YouTube en Libero.pe.

En la conferencia previa al UFC 243, Israel Adesanya aseguró que no tendrá problemas para vencer a Robert Whittaker: "Creo que es un tipo que puedo derrotar fácilmente. Nunca lo he enfrentado antes, péro no creo que él me presente muchos desafíos", dijo el peleador nigeriano a MMA Junkie.

"Cien por ciento seguro que es una ventaja, ya sabes. Tengo atributos que uso muy bien. Si ven mi última pelea podrán ver que Kelvin Gastelum no pudo acercarse, además he estado activo y él no lo ha hecho", agregó el retador de Robert Whittaker en el UFC 243.

Robert Whittaker, por su parte, no quiso entrar en el juego de Israel Adesanya. Además, "The Reaper" tiene claro que las palabras del nigeriano solo servirán para promocionar la pelea estelar del UFC 243.

"Para nada. Si se hubiera vuelto personal, lo habría atendido personalmente. (Israel Adesanya) Solo está vendiendo la pelea, y está siendo humano, y está manejando lo suyo, y estoy feliz por eso. Me quita trabajo de mi plato. Pero no puedo ser nadie más que yo mismo. Solo estoy haciendo lo mismo que siempre hago", dijo Robert Whittaker.

"Encuentro mucho de lo que dice divertido. Me sale una buena risa, así que sí, definitivamente no me ha afectado. Espero luchar contra él el domingo solo porque es un buen luchador, además de que lo quiere", agregó el campeón de UFC.

El Marvel Stadium romperá el récord de asistencia de todos los tiempos de UFC de 56,214, que se estableció cuatro años exactamente en el mismo edificio cuando Holly Holm derrotó a Ronda Rousey en UFC 193. Es el tipo de plataforma que UFC ha tratado de ofrecer a Whittaker durante años, pero no ha estado disponible para aprovecharlo.

Robert Whittaker posee un récord de 20 victorias y 4 derrotas; mientras que Israel Adesanya está invicto con 17 triunfos. ¡No se pierdan el UFC 243!

A qué hora será main card del UFC 243 ONLINE Robert Whittaker vs Israel Adesanya por FOX Action y FOX Sports

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Portugal: 3.00 a.m.(domingo 6 de octubre)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Qué canales transmite por TV el UFC 243 EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 243 | Cormier vs Miocic | Canal TV

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 243.

UFC 243: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 243: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 243 en directo | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 243: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 243: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Apuestas, Pronósticos y Cuotas UFC 243 EN VIVO Whittaker vs Adesanya: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Robert Whittaker: 1.91

Israel Adesanya: 1.89

Casa de apuestas: Inkabet

Robert Whittaker: 1.93

Israel Adesanya: 1.87

Casa de apuestas: Te Apuesto

Robert Whittaker: 1.78

Israel Adesanya: 1.78

Casa de apuestas: Betsson

Robert Whittaker: 1.90

Israel Adesanya: 1.90

Casa de apuestas: Apuesta Total

Robert Whittaker: 1.91

Israel Adesanya: 1.89

Casa de apuestas: bet365

Robert Whittaker: 1.90

Israel Adesanya: 1.90

Casa de apuestas: bwin

Robert Whittaker: 1.85

Israel Adesanya: 1.90

Dónde se realiza el UFC 243 que será transmitido por FOX Action y FOX Sports

El Estadio Docklands es un estadio multipropósito que se encuentra en la ciudad de Melbourne, Australia. Fue construido en 2000 con una capacidad para 56 347 personas, y se usa para partidos de fútbol australiano, fútbol y rugby.

Ver cartelera completa y main card del UFC 243 EN VIVO por FOX Action

Cartelera estelar (9:00 p.m. por FOX Action)

Robert Whittaker vs. Israel Adesanya

Al Iaquinta vs. Dan Hooker

Tai Tuivasa vs. Sergey Spivac

Luke Jumeau vs. Dhiego Lima

Cartelera preliminar (7:00 p.m. por FOX Sports 2)

Jake Matthews vs. Rostem Akman

Justin Tafa vs. Yorgan De Castro

Callan Potter vs. Maki Pitolo

Megan Anderson vs. Zarah Fairn dos Santos

Primeras preliminares (5:15: p.m. por UFC Fight Pass)

Jamie Mullarkey vs. Brad Riddell

Nadia Kassem vs. Ji Yeon Kim

Khalid Taha vs. Bruno Silva