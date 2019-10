UFC 243 [FOX Action EN VIVO] Ver Whittaker vs Adesanya EN DIRECTO

FOX Action EN VIVO UFC ONLINE Whittaker vs Adesanya FOX Sports UFC 243 | La pelea para saber quién será el único y verdadero rey de las división peso mediano de UFC ha llegado. Whittaker y Adesanya por fin se verán las caras este sábado 5 de octubre (9.00 p.m.) dentro del octágono del Marvel Stadium, de Australia, en el main event del UFC 243. Mira el GOLPE x GOLPE aquí con todos los resultados en video por Líbero.pe.

Los fanáticos de MMA (Artes Marciales Mixtas) tienen grandes expectativas para el evento UFC 243, que será liderado por el australiano Robert Whittaker, que defiende su título de peso mediano UFC contra el actual campeón interino Israel Adesanya. Sin embargo, según el atleta nacido en Nigeria, la razón del gran interés no es por el campeón local, sino por él.

Israel Adesanya, de 30 años, intentará convertirse en el campeón indiscutible de peso mediano de UFC este sábado en UFC 243. Este es un evento que, según Dana White, presidente de UFC, romperá los récords de asistencia.

En una entrevista reciente, Israel Adesanya explicó por qué la UFC, organización más grande de MMA, decidió organizar un espectáculo en Marvel Stadium, que tiene una capacidad de más de 50,000 personas.

"Si Robert Whittaker hubiera estado con alguien ... como Robert vs. Yoel Romero Parte 3, o Robert vs. Chris Weidman, entonces no habría estado en el estadio Marvel", dijo Israel Adesanya. "No sería en un estadio de ese tamaño. Pero ahora, yo estaré allí", agregó.

Israel Adesanya atribuye esto a varios factores diferentes debido a su popularidad creciente en el UFC. Principalmente en su visibilidad y cercanía a los fanáticos, en comparación con sus colegas, incluido el campeón activo:

"Tenemos que ser honestos. No podemos simplemente mentir al respecto ", dijo Israel Adesanya. "Yo soy quien impulsa la cultura del deporte y lucha con mi equipo aquí. Y no lo hace porque rechazó los partidos debido a enfermedades y lesiones. Todo esta bien También me pasó a mí, sé lo que es, pero para ser honesto. Ahora soy yo quien impulsa la cultura del deporte en esta parte del mundo. Hay una gran razón por la que obtengo mucho más dinero. También hay una razón para ser más valioso que él", concluyó.

A qué hora será main card del UFC 243 ONLINE Robert Whittaker vs Israel Adesanya por FOX Action y FOX Sports

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Francia: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Alemania: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Portugal: 3.00 a.m.(domingo 6 de octubre)

Holanda: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 6 de octubre)

Qué canales transmite por TV el UFC 243 EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Action Premium

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 243 | Cormier vs Miocic | Canal TV

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 243.

UFC 243: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 243: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 243 en directo | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 243: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 243: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Apuestas, Pronósticos y Cuotas UFC 243 EN VIVO Whittaker vs Adesanya: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

Robert Whittaker: 1.91

Israel Adesanya: 1.89

Casa de apuestas: Inkabet

Robert Whittaker: 1.93

Israel Adesanya: 1.87

Casa de apuestas: Te Apuesto

Robert Whittaker: 1.78

Israel Adesanya: 1.78

Casa de apuestas: Betsson

Robert Whittaker: 1.90

Israel Adesanya: 1.90

Casa de apuestas: Apuesta Total

Robert Whittaker: 1.91

Israel Adesanya: 1.89

Casa de apuestas: bet365

Robert Whittaker: 1.90

Israel Adesanya: 1.90

Casa de apuestas: bwin

Robert Whittaker: 1.85

Israel Adesanya: 1.90

Dónde se realiza el UFC 243 que será transmitido por FOX Action y FOX Sports

El Estadio Docklands es un estadio multipropósito que se encuentra en la ciudad de Melbourne, Australia. Fue construido en 2000 con una capacidad para 56 347 personas, y se usa para partidos de fútbol australiano, fútbol y rugby.

Ver cartelera completa y main card del UFC 243 EN VIVO por FOX Action

Cartelera estelar (9:00 p.m. por FOX Action)

Robert Whittaker vs. Israel Adesanya

Al Iaquinta vs. Dan Hooker

Tai Tuivasa vs. Sergey Spivac

Luke Jumeau vs. Dhiego Lima

Cartelera preliminar (7:00 p.m. por FOX Sports 2)

Jake Matthews vs. Rostem Akman

Justin Tafa vs. Yorgan De Castro

Callan Potter vs. Maki Pitolo

Megan Anderson vs. Zarah Fairn dos Santos

Primeras preliminares (5:15: p.m. por UFC Fight Pass)

Jamie Mullarkey vs. Brad Riddell

Nadia Kassem vs. Ji Yeon Kim

Khalid Taha vs. Bruno Silva