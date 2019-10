UFC: Israel Adesanya revela que utiliza la "Death Note" para ganar

¿El UFC debe preocuparse de los 'shinigamis'? El peleador nigeriano Israel Adesanya, de 30 años, nunca ha perdido un combate. Lleva un récord de 18 victorias consecutivas en las MMA (Artes Marciales Mixtas) y este último sábado venció a Robert Whittaker para convertirse en el nuevo campeón de los pesos medianos durante la batalla estelar del UFC 243. Tras el combate, "The Last Stylebender" reveló que utiliza la "Death Note" cada vez que se mete a la jaula para pelear.

"¿Alguna vez has oído hablar del anime, Death Note? El programa presenta a un personaje principal que escribe los nombres de las personas en un libro, llamado Death Note, y esas personas terminan muriendo a manos de un espíritu de muerte japonés, conocido como shinigami", dijo Israel Adesanya en la conferencia posterior a su combate con Whittaker en el Marvel Stadium de Melbourne, Australia.

"Tengo un shinigami conmigo y solo tuve que escribir su nombre (Robert Whittaker)", agregó el nuevo campeón de peso mediano de UFC.

What was @stylebender writing in his book? 🤔 #UFC243 pic.twitter.com/x97XDwlhLD