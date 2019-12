Enrique Barzola tendrá su primer combate de peso gallo en UFC Brasilia

Vuelve a UFC. El peleador peruano Enrique Barzola tendrá su décima pelea en la máxima promotora de combates MMA, pero en esta oportunidad lo hará en el peso gallo en un Fight Night a realizarse en Brasilia el 14 de marzo.

El peruano es miembro del equipo American Kickboxing Academy (AKA) y tiene un récord de 16 victorias, cinco derrotas y un empate. Debutó en la compañía en 2015 cuando participó del reality The Ultimate Fighter.

La última pelea de Enrique Barzola fue en octubre de este año cuando se midió frente a Movsar Evloev. Ese combate lo perdió por decisión unánime en un UFC Fight Night realizado en Singapur.

Rani Yayha, es un veterano peleador con más de ocho años en UFC. Durante sus inicios en el octágono, peleó en peso pluma, pero en el 2014 bajó a gallo. Su último combate fue ante el estadounidense Ricky Simon, contra quien cayó por decisión unánime en febrero.

La estelar de UFC Brasilia será un combate en la división de los semipesados entre Johnny Walker vs Nikita Krylov. También contará con el regreso de Paige VanZant.

UFC Brasilia: cartelera anunciada hasta el momento

Peso semipesado: Johnny Walker vs Nikita Krylov

Peso paja femenino: Amanda Ribas vs Paige VanZant

Peso medio: Antônio Shoe Face x Brad Tavares

Peso mosca: Maryna Moroz vs Mayra Sheetara

Peso mediano: Elizeu Capoeira x Alexey Kunchenko

Peso gallo: Rani Yahya x Enrique Barzola

Peso mosca femenino: Veronica Macedo x Bea Malecki

Peso mosca: Jussier Ant x Brandon Moreno