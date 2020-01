McGregor vs Cowboy Cerrone EN VIVO vía ESPN: Sigue la conferencia y careo previo al UFC 246

McGregor vs Cowboy Cerrone EN VIVO vía ESPN | El UFC 246 paralizará al mundo con el espectacular combate de fondo que alista, entre el polémico Conor McGregor y el efectivo Donald Cerrone, que se llevará a cabo este sábado 18 de enero desde las 9:00 p.m. (hora peruana) en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas.

El octágono se viste de gala para el impresionante enfrentamiento, que ya ha captado la atención del público y este miércoles 15 de enero el público podrá deleitarse con la conferencia de prensa que ofrecerán los peleadores. Este será un momento en el que seguramente se presenciará alguna discrepancia entre los protagonistas.

La conferencia está programada para las 8:00 p.m. del Perú, las 5:00 p.m. en tiempo local. Recordemos que esta reunión se llevará a cabo en el Pearl Theater de Las Vegas, que contará con una gran cantidad de prensa. Y es que, el regreso de Conor McGregor a los combates es el principal ingrediente del UFC 246.

🗣 "WHEN'S THE PRESS CONFERENCE!?"



Here it is!



➡️ 5pmPT on January 15th - Doors open at 3:30pm pic.twitter.com/OUiewXhx59 — UFC (@ufc) January 8, 2020

McGregor vs Cowboy Cerrone, el cierre del UFC 24

‘The Notorious’ vuelve a la acción en el octágono luego de su accidentada presentación en octubre del 2018, con derrota incluida, ante Khabib Nurmagomedov. Aquella vez, las palabras de Conor McGregor no sirvieron de mucho para ahuyentar a su rival y un certero mataleón lo dejó con las manos vacías. Caída dolorosa.

En tanto, Donald ‘Cowboy’ Cerrone va en busca del triunfo, luego de dos caídas consecutivas en sus más recientes presentaciones. Tony Ferguson y Justin Gaethje lo superaron en junio y septiembre del 2019 respectivamente, ambos por K.O. No obstante, eso no quita su peligrosidad, pues cuenta con el récord de más peleas ganadas en la UFC (23) y el récord de más finalizaciones (16). Combate imperdible.

McGregor vs Cowboy Cerrone EN VIVO Hora de la Conferencia de prensa y careo del UFC 246

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m.

España (Islas Canarias): 1.00 a.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m.

Francia: 2.00 a.m.

Alemania: 2.00 a.m.

Portugal: 2.00 a.m.

Holanda: 2.00 a.m.

Inglaterra: 1.00 a.m.

¿En qué canales VER EL McGregor vs Cowboy Cerrone conferencia de prensa EN VIVO?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: DAZN Brazil, Watch ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Flow Sports PL, RUSH, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go

Internacional: TalkSport Radio World, Arsenal Player

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jamaica: RUSH, Flow Sports PL

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Panamá: Flow Sports PL, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV2

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports Live Extra App, NBCSports.com, NBCSN

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

McGregor vs Cowboy Cerrone EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre McGregor vs Cowboy Cerrone, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias de la conferencia al instante.