McGregor vs Cowboy: Resultados los pesajes UFC 246 [LIBRA X LIBRA]

Conor McGregor vs. Donald Cerrone es el estelar de UFC 246. Toshiba Plaza de Las Vegas fue el escenario para el pesaje de los peleadores que participarán en el primer PPV del 2020. A continuación, te mostraremos los resultados.

Resultados de los pesajes del UFC 246

Mira todos los resultados de los pesajes.

Cartelera Estelar (Card)

Peso wélter (77kg.): Conor McGregor (77,1kg) vs. Donald Cerrone (77,1kg)

Peso gallo (61,2kg.): Holly Holm (61,5kg) vs. Raquel Pennington (61,7kg)

Peso pesado (120,2kg.): Alexey Oleinik (108kg) vs. Maurice Greene (110,2kg)

Peso paja (52,1kg.): Cláudia Gadelha (52,4kg) vs. Alexa Grasso (55,1kg) *

Peso ligero (70,3kg.): Anthony Pettis (70,5kg) vs. Carlos Diego Ferreira (70,5kg)Cartelera

PreliminarPeso mosca (56,7kg.):

Roxanne Modafferi (56,7kg) vs. Maycee Barber (57,2kg)

Peso pluma (65,7kg.): Andre Fili (66kg) vs. Sodiq Yusuff (66,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Tim Elliott (56,9kg) vs. Askar Askarov (57,2kg)

Peso ligero (70,3kg.): Drew Dober (70,5kg) vs. Nasrat Haqparast (70,8kg)

Peso mediano (93kg.): Aleksa Camur (92,5kg) vs. Justin Ledet (92,3kg)

Peso gallo (61,2kg.): Brian Kelleher (61,7kg) vs. Ode Osbourne (61,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Sabina Mazo (57,4kg) vs. JJ Aldrich (56,9kg)

*Alexa Grasso no dio el peso en la báscula y fue retirada de la cartelera principal.

**Todos los peleadores del UFC tuvieron un limite (0,454g.) sobre o peso oficial de sus divisiones.

Previa UFC 246

El pesaje oficial será, como es habitual, en el hotel donde están los peleadores a primera hora de la mañana. La ceremonia para el público, que el más esperado, será por la tarde de Las Vegas.

Conor McGregor y Donald Cerrone deberán llegar al peso welter, que está establecido en 169 libras (77 kilogramos) en UFC. Si alguno de ellos no consigue dar con ello deberán pagar una multa, aunque el combate no estará en riesgo pues no hay título de por medio.

"Estoy feliz de regresar en este comienzo de temporada ante Cerrone. Va a ser una buena noche y voy a brillar el 18 de enero. Voy a crear magia dentro del octágono como ya he hecho antes, pero esta será especial”, manifestó McGregor, en la antesala de su batalla frente al 'Cowboy'.

El miércoles ambos se vieron las caras en una conferencia de prensa previo a UFC 246. McGregor no fue tan violento como en otras veces y fue muy respetuoso con su oponente.

Cerrone tuvo un gran repunte en la primera mitad de 2019. Venía de ganar en noviembre a Mike Perry y en su retorno al peso ligero. Después llegó un gran KO ante Alexander Hernández y una trabajada victoria frente a Al Iaquinta. Luego tuvo dos derrotas consecutivas frente a Tony Ferguson y Justin Gaethje.

McGregor vs. Cowboy: horarios del pesaje en el mundo

España: 00:30 horas.

Estados Unidos: 18:30 horas (EDT) / 15:30 horas (PDT).

México: 17:30 horas.

Chile: 20:30 horas.

Colombia: 18:30 horas.

Argentina: 20:30 horas.

Perú: 18:30 horas.

Conferencia de prensa de Conor McGregor vs Donald Cerrone

UFC Fight Pass

UFC Fight Pass es un servicio de transmisión de video basado en suscripción estadounidense propiedad de la promoción de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship.

Cómo ver DAZN España EN VIVO McGregor vs Cowboy | Canales TV

Sigue cada sesión de Moto GP, Moto 2, Moto 3 y Moto E, desde la primera práctica hasta la carrera, en HD, en múltiples dispositivos y exclusivamente en DAZN. ¿Te has perdido algo? Revive los mejores momentos de todas las carreras a la carta. Además, también puedes ver el WorldSBK, la FA Cup, la Coppa Italia, UFC y mucho más.Todos los deportes disponibles en DAZN se pueden ver en un solo paquete por 4,99€ al mes. Además, el primer mes es gratis y puedes darte de baja cuando quieras.

UFC Network

Adrenalina Sports Network es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen mexicano, propiedad de Televisa en alianza con la Ultimate Fighting Championship. Originalmente lanzado como UFC Network el 1 de septiembre de 2013, el canal había sido diseñado especialmente para el público hispanohablante.​