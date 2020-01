Cada vez falta menos para ver en acción a Donald Cerrone y Conor McGregor en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Ambos experimentados luchadores de las artes marciales mixtas esperan con ansias verse las caras.

Donald Cerrone y su dura advertencia a Conor McGregor a tan solo un día del UFC 246

En los últimos días, ‘Cowboy’ y ‘The Notorious’ calentaron aún más la peleas al lanzarse frases contundes. Sin embargo, el norteamericano no ha parado de hablar y ahora último, volvió a mandarle una advertencia al irlandés.

Resulta que Donald Cerrone está más que seguro logrará quedarse con la victoria ya que dejó en claro que defenderá su título mundial de peso ligero de la UFC. “Seguro que le daré una revancha si gano. Lo haría porque no me importa. No me importa quién sea mi oponente. Solo se trata de cuando y donde”, declaró ‘Cowboy’.

Segundos después, el peleador de 36 años agregó lo siguiente: “Ayer lo escuché a él (McGregor) hablando de abril (cuando se disputará Khabib vs Ferguson por el título). Lo que me gustaría a mí sería vencerlo y volver a enfrentarlo en marzo. Así que sí, le daré una revancha”, sentenció.

Sin embargo, en caso ‘The Notorious’ se quede con el triunfo, es muy difícil que le dé la revancha a Cerrone. Como se sabe, el irlandés no suele dar segundos combates a sus rivales, aunque la única vez que lo hizo fue con Nate Díaz, luego de perder.

Cabe mencionar que este sábado se celebrará el UFC 246 en donde la pelea entre Conor McGregor y Donald Cerrone será la estelar.

McGregor vs. Cerrone: horarios para la pelea en el mundo (cartelera estelar)

País Hora

Perú 9:00 p. m.

México: 9:00 p. m.

Colombia 9:00 p. m.

Ecuador 9:00 p. m.

Argentina 11:00 p. m.

Uruguay 11:00 p. m.

Chile: 11:00 p. m.

Brasil: 11:00 p. m.

McGregor vs. Cowboy: cartelera completa de UFC 246

Estelares

Conor McGregor vs. Donald Cerrone (welter)

Holly Holm vs. Raquel Pennington (gallo)

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene (pesado)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (paja)

Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira (peso ligero)

Preliminares

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber (mosca)

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff (pluma)

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast (ligero)

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich (mosca)

Tim Elliott vs. Askar Askarov (mosca)

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne (gallo)

Aleksa Camur vs. Justin Ledet (semipesado)

Chas Skelly vs. Grant Dawson (peso pluma)

McGregor vs. Cowboy: canales que transmitirán la pelea

Perú: FOX Action / ESPN

Colombia: FOX Action / ESPN

Ecuador: FOX Action / ESPN

Argentina: FOX Action / ESPN

Uruguay: FOX Action / ESPN

Chile: FOX Action / ESPN

México: Fighting Sports Network