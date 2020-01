McGregor vs Cowboy [EN VIVO] la Cartelera del UFC 246

UFC 246 Conor McGregor vs. Donald Cerrone EN VIVO FOX Action | Ver UFC 246 ONLINE EN DIRECTO | Facebook Live Stream | El T-Mobile Arena de Las Vegas recibirá este sábado 18 de enero a 'The Notorious' en su regreso a los octágonos para demostrar que su derrota ante el ruso Khabib Nurmagomedov es historia.

UFC 246 es el primer PPV del 2020 y la máxima compañía de las artes marciales mixtas (MMA) quiere tirar la casa por la ventana. Las preliminares empezarán a las 8:00 p.m. (hora peruana) y las estelares a las 10:00 p.m. (hora peruana) puedes seguir por la señal de ESPN y FOX Action.

El regreso de Conor McGregor causó gran expectativa en los hinchas de las artes marciales mixtas. Las entradas para ver las peleas de UFC 246 EN VIVO se agotaron. El T-Mobile Arena de Las Vegas lucirá un lleno total.

'The Notorious' realizó un entrenamiento especial para enfrentar a Donald Cerrone. En la conferencia de prensa, se pudo apreciar a un Conor McGregor más tranquilo, motivado por subirse al octágono y regalar a sus seguidores una pelea de ensueño.

"Es un buen tipo, pero puedo ser sincero, puedo leer a Donald como un libro para niños. Es un buen luchador, tiene algunos buenos trucos bajo la manga. Sé los trucos que tiene y sé lo que está planeando y lo que espera hacer.Estamos bien preparados", indicó el peleador irlandés en conferencia de prensa.

Por su parte, su rival Cowboy' Cerrone indicó que no quiere una pelea en UFC 246, quiere una batalla y dejará todo en el octágono para quedarse con la victoria.

"Noquearlo sería perfecto. Con una derecha o una patada a la cabeza. Pero en serio... En realidad lo que quiero es una batalla. Eso sería lo más divertido para mí. Lanzar golpes. Terminar dañado, lleno de sangre, golpeado", expresó Cerrone.

"Estaré de pie y voy a jugar. ¿Por qué no? Es mi decisión, no quiero que nadie me diga lo que debo hacer. Estoy seguro que él piensa que haré eso. Estudié mis defensas, mis derribos, mis sumisiones", agregó.

A qué hora pelean McGregor vs Cowboy Cerrone EN VIVO vía FOX Action

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m.

Conor McGregor: un regreso con más dudas que certezas

'The Notorious' tampoco es que venga en buen momento. Su última victoria en el octágono fue en 2016 cuando venció a Eddie Álvarez y se coronó doble campeón en UFC. Al año siguiente se fue al boxeo, donde fue noqueado por Floyd Mayweather y en 2018 enfrentó a Khabib Nurmagomedov, para perder por sumisión en el cuarto asalto.

Qué canal transmite pelea McGregor vs Cowboy por UFC 246

La transmisión EN VIVO de la pelea entre Conor McGregor vs Donald Cerrone y todo el evento de UFC 246 será televisado por ESPN y Fox Premium Action.

Cartelera de UFC 246 EN VIVO | Evento principal

Conor McGregor vs. Donald Cerrone (peso welter)

Holly Holm vs. Raquel Pennington (peso gallo femenino)

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene (peso completo)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (peso paja)

Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira (peso ligero)

Cartelera de UFC 246 EN VIVO | preliminar

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber (peso mosca femenino)

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff (peso pluma)

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast (peso ligero)

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich (peso mosca femenino)

Tim Elliott vs. Askar Askarov (peso mosca)

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne (peso gallo)

Aleksa Camur vs. Justin Ledet (peso semipesado)

Chas Skelly vs. Grant Dawson (peso pluma)

McGregor vs Cowboy en UFC 246 EN VIVO | Apuestas

McGregor Cerrone bet 365 1.30 3.50 Sportium 1.33 3.30 William Hill 1.30 3.50

¿Dónde pelean McGregor vs. Cerrone por UFC 246?

El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario donde se desarrollará UFC 246. El coliseo tiene capacidad para 20 mil personas.