McGregor vs Cowboy EN VIVO por la pelea estelar de UFC 246 [Guía TV]

UFC 246 Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone EN VIVO FOX Action | Ver UFC 246 ONLINE EN DIRECTO | Facebook Live Stream | Este sábado 18 de enero, 'The Notorious' vuelve a los octágonos para enfrentar a 'Cowboy' en T-Mobile Arena de Las Vegas.

El primer PPV del 2020 será transmitido por ESPN y FOX Action. También puedes seguir las incidencias de la pelea y el minuto a minuto por la página web de Líbero. UFC 246 es el evento que reunirá a los mejores peleadores del momento.Las preliminares empezarán a las 8:00 p.m. (hora peruana) y las estelares a las 10:00 p.m. (hora peruana).

La vuelta de Conor McGregor a UFC generó expectativas en los fanáticos de las artes marciales mixtas. Las entradas para UFC 246 se agotaron en menos de diez minutos, un récord de ventas.

Tras perder con el ruso Khabib Nurmagomedov en UFC 229, que se desarrolló el 6 de octubre del 2018, McGregor no volvió a pelear en una competencia oficial de la compañía más importante de las artes marciales mixtas.

A diferencia de los años anteriores, 'The Notorious' es más cauto con sus palabras. Evita caer en el enfrentamiento y polémica. En la conferencia de prensa, Conor indicó que respeta a Donald Cerrone, pero dejará todo en el octágono para quedarse con la victoria.

"Es un buen tipo, pero puedo ser sincero, puedo leer a Donald como un libro para niños. Es un buen luchador, tiene algunos buenos trucos bajo la manga. Sé los trucos que tiene y sé lo que está planeando y lo que espera hacer.Estamos bien preparados", indicó el peleador irlandés en conferencia de prensa.

Por su parte, Donald Cerrone amenazó con noquear a Conor. El luchador estadounidense sabe que es importante conseguir una victoria para conseguir un cupo por el título de Peso wélter (77 kg.).

"Noquearlo sería perfecto. Con una derecha o una patada a la cabeza. Pero en serio... En realidad lo que quiero es una batalla. Eso sería lo más divertido para mí. Lanzar golpes. Terminar dañado, lleno de sangre, golpeado", expresó Donald.

A qué hora pelean McGregor vs Cowboy Cerrone EN VIVO vía FOX Action

Colombia: 10:00 p.m.

Ecuador: 10:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

México: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 10:00 p.m

Qué canal transmite pelea McGregor vs Cowboy por UFC 246

La transmisión EN VIVO de la pelea entre Conor McGregor vs Donald Cerrone y todo el evento de UFC 246 será televisado por ESPN y Fox Premium Action.

Perú: FOX Action / ESPN

Bolivia: FOX Action / ESPN

Colombia: FOX Action / ESPN

Ecuador: FOX Action / ESPN

México: Fighting Sports Network

Argentina: FOX Action / ESPN

Paraguay: FOX Action / ESPN

Uruguay: FOX Action / ESPN

Chile: FOX Action / ESPN

Resultados de los pesajes del UFC 246

Mira todos los resultados de los pesajes.

Cartelera Estelar (Card)

Peso wélter (77kg.): Conor McGregor (77,1kg) vs. Donald Cerrone (77,1kg)

Peso gallo (61,2kg.): Holly Holm (61,5kg) vs. Raquel Pennington (61,7kg)

Peso pesado (120,2kg.): Alexey Oleinik (108kg) vs. Maurice Greene (110,2kg)

Peso paja (52,1kg.): Cláudia Gadelha (52,4kg) vs. Alexa Grasso (55,1kg) *

Peso ligero (70,3kg.): Anthony Pettis (70,5kg) vs. Carlos Diego Ferreira (70,5kg)

PreliminarPeso mosca (56,7kg.):

Roxanne Modafferi (56,7kg) vs. Maycee Barber (57,2kg)

Peso pluma (65,7kg.): Andre Fili (66kg) vs. Sodiq Yusuff (66,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Tim Elliott (56,9kg) vs. Askar Askarov (57,2kg)

Peso ligero (70,3kg.): Drew Dober (70,5kg) vs. Nasrat Haqparast (70,8kg)

Peso mediano (93kg.): Aleksa Camur (92,5kg) vs. Justin Ledet (92,3kg)

Peso gallo (61,2kg.): Brian Kelleher (61,7kg) vs. Ode Osbourne (61,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Sabina Mazo (57,4kg) vs. JJ Aldrich (56,9kg)

*Alexa Grasso no dio el peso en la báscula y fue retirada de la cartelera principal.

**Todos los peleadores del UFC tuvieron un limite (0,454g.) sobre o peso oficial de sus divisiones.

Cartelera de UFC 246 EN VIVO | Evento principal

Conor McGregor vs. Donald Cerrone (peso welter)

Holly Holm vs. Raquel Pennington (peso gallo femenino)

Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene (peso completo)

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso (peso paja)

Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira (peso ligero)

Cartelera de UFC 246 EN VIVO | preliminar

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber (peso mosca femenino)

Andre Fili vs. Sodiq Yusuff (peso pluma)

Drew Dober vs. Nasrat Haqparast (peso ligero)

Sabina Mazo vs. JJ Aldrich (peso mosca femenino)

Tim Elliott vs. Askar Askarov (peso mosca)

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne (peso gallo)

Aleksa Camur vs. Justin Ledet (peso semipesado)

Chas Skelly vs. Grant Dawson (peso pluma)

McGregor vs Cowboy en UFC 246 EN VIVO | Apuestas

McGregor Cerrone bet 365 1.30 3.50 Sportium 1.33 3.30 William Hill 1.30 3.50

¿Dónde pelean McGregor vs. Cerrone por UFC 246?

El T-Mobile Arena de Las Vegas será el escenario donde se desarrollará UFC 246. El coliseo tiene capacidad para 20 mil personas.