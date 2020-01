McGregor vs Cowboy [EN VIVO] ¿A qué hora y dónde ver GRATIS UFC 246?

McGregor vs Cowboy EN VIVO FOX Action y UFC Fight Pass ONLINE UFC 246 | The Notorious regresa al octágono tras un año de ausencia para medirse contra Donald Cerrone este sábado 18 de enero (10.00 p.m. hora peruana) por el maint event del UFC 246, que se desarrollará en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas. Sigue el GOLPE a GOLPE vía Live Streaming por Libero.pe.

Las últimas noticias de Conor McGregor estuvieron fuera del octágono luego de la derrota ante Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, The Notorious parece haber aprendido la lección y ahora solo piensa en pelear y ganar -y tambièn en millones- en su próximo combate frente al Cowboy Donald Cerrone en el estelar del UFC 246.

Tras ser monarca de las divisiones pluma y ligero del UFC, McGregor ahora espera volver a lo más alto pero en las 170 libras del peso wélter. Para muchos expertos de las MMA, Conor regresa a una categoría donde ha tenido serias complicaciones con su velocidad y el cardio.

A pesar deesto, McGregor espera una victoria frente al experimentado Donald Cerrone, quien viene decaer ante Tony Ferguson en su última batalla dentro del UFC.

"No se confundan, no habrá nada de mala leche, pero les aseguro que derramaremos sangre", dijo Conor McGregor al ser consultado por la pelea contra el Cowboy Cerrone.

Luego, el irlandés Conor McGregor hizo referencia a una posible revancha contra el ruso Khabib Nurmagomedov: "Creo que la pelea entre Tony Ferguson y Khabid se va a caer, se ha caído muchas veces y yo estaré listo si eso pasa de nuevo, también para el evento de marzo, si todo sale bien, no importa el rival, yo estaré listo".

"Vamos a hacer lo que dice Conor McGregor, salir a entretener a la gente, vamos a hacer una pelea que la gente quiera ver. No puedo cuestionar nada, cumplió todo lo que prometió en ese día", respondiò el Cowboy Donald Cerrone en la previa del UFC 246.

"Él tuvo dos cinturones al mismo tiempo, claro que es la pelea más difícil de mi carrera, siempre dicen que fallo en las peleas importantes, bueno pues ahora verán lo que pasa en mi pelea más importante", agregó el peleador de UFC.

¿A qué hora pelean McGregor vs Cowboy Cerrone?

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 11.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

¿Qué canal transmite McGregor vs Cowboy Cerrone?

Argentina: Fox Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: Fox Sports 1, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y FOX Premium Action

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN y ESPN+.

México: Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Perú: FOX Sports, ESPN y FOX Action.

Uruguay: Canal 10, Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Venezuela: Meridiano Television

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Conor McGregor y Donald Cerrone pelean a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) en el evento estelar del UFC 246. La transmisión de la pelea completa será a través de FOX Premium Action.

McGregor y Cowboy pelean este sábado 18 de enero en el main event del UFC 246.

UFC 246: McGregor vs. Cowboy es un próximo evento de artes marciales mixtas producido por el Ultimate Fighting Championship, empresa de Dana White, que se llevará a cabo el 18 de enero de 2020 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Estados Unidos.

Conor McGregor y Donald Cerrone lucharán hoy en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas en el evento estelar del UFC 246.

Conor McGregor, de 31 años, es un peleador irlandés de artes marciales mixtas que compite en las categorías de peso pluma, peso ligero y ocasionalmente en la de peso wélter de Ultimate Fighting Championship (UFC). También ha combatido en la disciplina del boxeo en la categoría de peso ligero.

¿Cuánto ganará Conor McGregor en la pelea contra Cowboy Cerrone?

Para esta pelea contra el Cowboy Cerrone, Conor McGregor se llevará una bolsa de 5 millones de dólares. Sin embargo, The Notorious asegura que con toda la publicidad y ventas por el PPV del UFC 246 ganará cerca de 30 millones de dólares.

Compras PPV en la historia de UFC

1. UFC 229: Khabib vs McGregor: 2,400,000

2. UFC 202: Diaz vs McGregor 2: 1,600,000

3. UFC 196: McGregor vs Diaz: 1,317,000

4. UFC 100: 1,300,000

5. UFC 205: Alvarez vs McGregor: 1,300,000

6. UFC 194: Aldo vs McGregor: 1,200,000

¿Qué es el UFC?

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, que alberga la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte4 y produce eventos por todo el mundo.6​ Dana White es el presidente de la UFC, mientras que William Morris Endeavor es la propietaria de la empresa.

Últimas peleas de Conor McGregor

19 de octubre de 2018: derrota ante Khabib Nurmagomedov por UFC 229.

12 de noviembre de 2016: victoria sobre Eddie Alvarez por UFC 205.

20 de agosto de 2016: victoria sobre Nate Diaz por UFC 202.

5 de marzo de 2016: derrota ante Nate Diaz por UFC 196.

12 de diciembre de 2015: victoria sobre Jose Aldo por UFC 194.

Cartelera completa y main card del UFC 246 EN VIVO por FOX Action

Cartelera estelar (9:00 p.m. por Fox Action)

Peso wélter: Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Peso gallo: Holly Holm vs. Raquel Pennington

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

Peso gallo: Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Peso ligero. Anthony Pettis vs. Diego Ferreira

Cartelera preliminar (7:00 p.m. por Fox Sports 2 y ESPN)

Peso mosca: Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

Peso pluma: Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Peso mosca: Tim Elliott vs. Askar Askarov

Peso ligero: Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

Primeras preliminares (5:15: p.m. por UFC Fight Pass)

Peso semipesado: Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Peso mosca: Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

Apuestas, Pronósticos y Cuotas UFC 246 EN VIVO McGregor vs Cerrone: así pagan las casas

Casa de apuestas: Doradobet

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.50

Casa de apuestas: Rivalo

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.40

Casa de apuestas: Te Apuesto

Conor McGregor: 1.25

Donald Cerrone: 3.10

Casa de apuestas: Betsson

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.65

Casa de apuestas: bet365

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.50

Casa de apuestas: bwin

Conor McGregor: 1.28

Donald Cerrone: 3.50

Resultados de los pesajes del UFC 246

Peso wélter (77kg.): Conor McGregor (77,1kg) vs. Donald Cerrone (77,1kg)

Peso gallo (61,2kg.): Holly Holm (61,5kg) vs. Raquel Pennington (61,7kg)

Peso pesado (120,2kg.): Alexey Oleinik (108kg) vs. Maurice Greene (110,2kg)

Peso paja (52,1kg.): Cláudia Gadelha (52,4kg) vs. Alexa Grasso (55,1kg) *

Peso ligero (70,3kg.): Anthony Pettis (70,5kg) vs. Carlos Diego Ferreira (70,5kg)Cartelera

Peso mosca: Roxanne Modafferi (56,7kg) vs. Maycee Barber (57,2kg)

Peso pluma (65,7kg.): Andre Fili (66kg) vs. Sodiq Yusuff (66,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Tim Elliott (56,9kg) vs. Askar Askarov (57,2kg)

Peso ligero (70,3kg.): Drew Dober (70,5kg) vs. Nasrat Haqparast (70,8kg)

Peso mediano (93kg.): Aleksa Camur (92,5kg) vs. Justin Ledet (92,3kg)

Peso gallo (61,2kg.): Brian Kelleher (61,7kg) vs. Ode Osbourne (61,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Sabina Mazo (57,4kg) vs. JJ Aldrich (56,9kg)

*Alexa Grasso no dio el peso en la báscula y fue retirada de la cartelera principal.

**Todos los peleadores del UFC tuvieron un limite (0,454g.) sobre o peso oficial de sus divisiones.

Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 246 McGregor vs Cowboy | Canal TV

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 246.

UFC 246: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 246: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 246 | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 246: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 246: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Cómo ver FOX Sports EN VIVO McGregor vs Cowboy por UFC 246 | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Megacable México: Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Sky Sports México: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

Sky Sports Dish: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 85 (SD) y Canal 585 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 106 (Digital/HD).

Telecentro Argentina: Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD).

Dibox Argentina: Canal 104 (HD).

Dònde ver ESPN 2 EN VIVO McGregor vs Cowboy por UFC 246

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

T-Mobile Arena de Las Vegas

El T-Mobile Arena es un pabellón multiusos situado en Las Vegas. Los trabajos de construcción empezaron en 2014 y el pabellón fue oficialmente estrenado en abril de 2016. Tiene capacidad para 20 000 personas

UFC Fight Pass

UFC Fight Pass es un servicio de transmisión de video basado en suscripción estadounidense propiedad de la promoción de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship

UFC Stream

Price: 65 USD and up

The fight between Conor McGregor and Donald “Cowboy” Cerrone will be exclusive to ESPN+ PPV. Existing ESPN+ subscribers can get the fight for 65 USD, while new users can buy the UFC 246 PPV and a one-year ESPN+ subscription for 85 USD.

To watch:

- Get ExpressVPN.

- Connect to a server location in the U.S.

- Head to ESPN+ and purchase the fight. You will need to supply a valid U.S. postal code (e.g., 10001, 48104)

- Enjoy the fight on ESPN+.

These two are the main draw, but don’t miss these delicious undercard matchups!

Main Card (PPV)

UFC 246 Fight Card

Conor McGregor 21-4-0 vs. Donald Cerrone 36-13-0

Holly Holm 12-5-0 vs. Raquel Pennington 10-8-0

Aleksei Oleinik 57-13-1 vs. Maurice Greene 8-4-0

Claudia Gadelha 17-4-0 vs. Alexa Grasso 11-3-0

Anthony Pettis 22-9-0 vs. Diego Ferreira 16-2-0

Prelims (ESPN and ESPN Deportes)

Roxanne Modafferi 23-17-0 vs. Maycee Barber 8-0-0

Andre Fili 20-6-0 vs. Sodiq Yusuff 10-1-0

Drew Dober 21-9-0 vs. Nasrat Haqparast 11-2-0

Early Prelims (Fight Pass)

Chas Skelly 18-4-0 vs. Grant Dawson 14-1-0

Aleksa Camur 5-0-0 vs. Justin Ledet 9-2-0

Tim Elliott 16-9-1 vs. Askar Askarov 10-0-1

Brian Kelleher 19-10-0 vs. Ode Osbourne 8-2-0

Sabina Mazo 7-1-0 vs. JJ Aldrich 8-3-0

UFC McGregor vs Cerrone Tickets

La semana pasada, UFC reveló que los precios de entradas para la pelea empezaban en $300 us y el más caro terminaba en $1500 dólares. A pesar que el precio era más alto de lo normal, no fue un impedimento para que se vendieran rápidamente.

Los boletos para la pelea entre Conor McGregor y Donald Cerrone por el estelar del UFC 246 se agotaron en el primer día de venta

ESPN Plus PPV UFC

Disney ESPN Plus will hike the price of UFC’s tentpole PPV events to $64.99 each, starting with UFC 246 on Jan. 18, 2020, featuring the Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone headline welterweight bout live from Las Vegas. When ESPN Plus became the exclusive U.S. home to the mixed martial arts pay-per-view events in March 2019, it initially priced them at $59.99 apiece.

What time does UFC Fight Start ON Saturday

UFC Fight Pass Prelims 6.30 p.m. EST, ESPN PRELIMS 8.00 p.m. EST.

What time is the McGregor Fight Tonight

PPV Main Card 10.00 p.m. EST is Conor McGregor vs Donald Cerrone.

6pm est in Ireland

Fight McGregor vs Cowboy Cerrone for UFC 246.