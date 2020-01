Luchadora luce peluca ‘saiyajin’ durante pesaje previo a su pelea

La peleadora estadounidense de la UFC, Roxanne Modafferi, sostendrá hoy un combate en las preliminares de la lucha entre Conor McGregor y Donald ‘Cowboy’ Cerrrone, contra su compatriota Maycee Barber.

La previa de los encuentros suelen ser momentos tensos por en esta ocasión se vivió un momento divertido. ¿La razón? Modafferi se presentó al pesaje oficial del evento con una peluca al estilo ‘super saiyajin’.

La luchadora fue viral en las redes sociales por su look muy similar al de Vegeta, personaje de Dragon Ball Z. Incluso, la deportista se dibujó la ‘M’ en la frente aduciendo a la escena cuando el ‘Príncipe de los saiyajin’ fue poseído por el malvado mago Babidi para dar vida a Majin Boo.

No es la primera vez que Modafferi rinde a atributo al anime japonés, pues hace dos años protagonizó una escena idéntica durante un careo contra Barb Honchack. En esa oportunidad, incluso se animó a imitar la técnica del Kame-hame-ha.

The Future 🆚 The Happy Fighter!@MayceeBarber looks to continue her winning run against @RoxyFighter. Live on @UFCFightPass and ESPN! #UFC246 pic.twitter.com/XfrJciIRBT