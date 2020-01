UFC 246: ¿Cuánto dinero ganará McGregor en su regreso al octógono?

Tan solo faltan horas para que Conor McGregor y Donald Cerrone estén cara a cara en el octógono. Los dos reconocidos luchadores prometen un verdadero espectáculo cuando se enfrenten en el T-Mobile Arena de Las Vegas desde las 10:00 p.m. (hora peruana).

Esta pelea toma mayor importancia debido a que será el regreso de ‘The Notorious’ a la UFC ya que no competía desde octubre de 2018 cuando perdió el título de peso ligero ante un Khabib Nurmagomedov que estuvo intratable aquella vez.

The last time @TheNotoriousMMA fought on Jan 18... 🇮🇪 #UFC246 pic.twitter.com/4Or0amI3ZO