McGregor vs Cerrone: El día en que ‘The Notorious’ intentó en el boxeo y fue vapuleado por Mayweather [VIDEO]

McGregor y Cerrone se ven las caras esta noche en Las Vegas en un duelo que promete paralizar el mundo del deporte. Tanto ‘The Notorious’ como ‘Cowboy’ quieren quedarse con el triunfo más allá de que no hay un título por disputar.

Sin embargo, el irlandés es una persona que siempre está dispuesta a enfrentarse a lo que sea. Es por ello que, en el año 2017, McGregor enfrentó a Floyd Mayweather en una pelea que acaparó la atención mundial.

Where the fuck is that Irish coffee ☕️ pic.twitter.com/H14E7eovfi