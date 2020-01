¡Patada mortal! McGregor venció por TKO al Cowboy Cerrone en 40 segundos [VIDEO]

McGregor is back! El peleador irlandés regresó al octágono de una manera formidable, solo necesitó de 40 segundos del primer round para dejar fuera de combate al famoso Cowboy Cerrone en la pelea estelar -de la división peso wélter- del UFC 246 que se realizó la noche del sábado 18 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Conor ya piensa en sus próximos rivales: Usman y Masvidal.

Una verdadera noche de ensueño fue la que vivió 'The Notorious' en Las Vegas. Desde que hizo su entrada en el recinto de Las Vegas, el irlandés sabía que sería una mágica noche y vaya que razón no le faltó ya que sacó a relucir todo su poderío en el octógono para vencer a 'Cowboy'.

Cerrone trataba de evitar los puños de McGregor desde un inicio, aunque no contó con una nueva arma que había estado practicando su rival: el uso de su hombro, que terminó siendo determinante para que el irlandés se lleve todas las palmas y elogios.

Resulta que McGregor no dudó en usar la mencionada parte de su cuerpo para golpear en el rostro a 'Cowboy' Cerrone. Rápidamente se vio al norteamericano afectado por lo recibido, mientras que 'The Notorious' sabía que era momento de irse con todo y ganar en tan solo segundos en su regreso a la UFC.

El irlandés notó que Cerrone quedó expuesto y sacó una gran patada que impactó en el mentón de 'Cowboy' generando que se caiga para luego propinarle una serie de golpes. El árbitro tuvo que intervenir al ver que el estadounidense no podía más. Ello significó que McGregor gané por nocaut técnico y tenga así, el regreso esperado a la UFC para el deleite de todos sus fans.

Peso wélter: Conor McGregor venció por nocaut técnico a Donald Cerrone a los 40 segundos del Round 1.

Peso gallo: Holly Holm venció a Raquel Pennington por decisión unánime de los jueces (30×27, 29×28, 30×27)

Peso pesado: Alexey Oleinik venció a Maurice Greene por finalización (palanca de brazo) a los 4m38s del Round 2.

Peso gallo: Brian Kelleher venció a Ode Osbourne por finalización (guillotina) a los 2m49s del Round 1.

Peso ligero. Carlos Diego Ferreira venció a Anthony Pettis por sumisión (mataleón) a los 1m36s del Round 2.

Peso mosca: Roxanne Modafferi venció a Maycee Barber por decisión unánime de los jueces (30×27, 30×27 e 30×26)

Peso pluma: Sodiq Yusuff venció a Andre Fili por decisión unánime de los jueces (29×28, 29×28 e 29×28).

Peso mosca: Askar Askarov venció a Tim Elliott por decisión unánime de los jueces (29×28, 30×27, 30×27).

Peso ligero: Drew Dober venció a Nasrat Haqparast por nocaut técnico (codos) a los 1m10s del Round 1.

Peso semipesado: Aleksa Camur venció a Justin Ledet por decisión unánime de los jueces (29×28, 30×27 y 30×27)

Peso mosca: Sabina Mazo venció a JJ Aldrich por decisión dividida de los jueces (29×28, 29×28 e 28×29).

Superman punch de Conor McGregor. El irlandés le mandó un tremendo rodillazo volador en la cabeza de Donald Cerrone. ¡Ganó! The Notorious derrotó sin problemas al Cowboy. ¡Increíble!

Holly Holm venció a Raquel Pennington por decisión unánime de los jueces (30×27, 29×28, 30×27)

Vence de nuevo en revancha! @HollyHolm gana por decisión unánime en la co-estelar de #UFC246

Dee Devlin es la actual pareja del peleador Conor McGregor. Hoy estará presente en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Alexey Oleinik venció a Maurice Greene por finalización (palanca de brazo) a los 4m38s del Round 2.

Brian Kelleher venció a Ode Osbourne por finalización (guillotina) a los 2m49s del Round 1.

Carlos Diego Ferreira venció a Anthony Pettis por sumisión (mataleón) a los 1m36s del Round 2.

La pelea de McGregor se transmite por FOX Action, ESPN 2, ESPN +, ESPN Plus, DAZN y UFC Fight Pass.

Roxanne Modafferi venció a Maycee Barber por decisión unánime de los jueces (30×27, 30×27 e 30×26)

Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber.

Sodiq Yusuff venció a Andre Fili por decisión unánime de los jueces (29×28, 29×28 e 29×28).

Revive la victoria de Askarov.

"Valentina Shevchenko es una de las mejores luchadoras de MMA del planeta, ¡de cualquier género!" . dice Joe Rogan.

El boxeador Manny Pacquiao envió saludos al irlandés Conor McGregor antes de su pelea contra Cowboy Cerrone. Ambos podrían enfrentarse en un futuro cercano.

Askar Askarov venció a Tim Elliott por decisión unánime de los jueces (29×28, 30×27, 30×27).

Tremendo combate entre Tim Elliott y Askar Askarov.

Drew Dober venció a Nasrat Haqparast por nocaut técnico (codos) a los 1m10s del Round 1.

¡Dios mío! Brutal golpiza le está dando Nasrat Haqparast a Drew Dober.

- Por decisión unánime, Aleksa Camur derrota a Justin Ledet.

- ¡Atención! El presidente de UFC hará una anuncio importante en breves minutos.

- Por decisión dividida de los jueves, Sabinza Mazo se lleva la victoria sobre JJ Aldrich.

- Gran golpe de Sabina Mazo en la primera pelea del UFC 246.

77 kilos corresponden a 170 libras en el peso wélter de la categoría de Conor McGregor.

Conor McGregor declaró que no está interesado en pelear contra el nigerano Kamaru Usman.

"Desde el punto de vista de los estilos, una pelea contra Jorge Masvidal me interesa más que contra Kamaru Usman", Conor McGregor.

El UFC 246 también se transmite por la señal de ESPN2 en Latinoamérica.

Transmisión para Estados Unidos en ESPN.

Conor McGregor tiene 31 años de edad.

No pudo ganar el combate.

La joven, de 26 años, asegura que se acostó con Conor McGregor en 2017, durante su estancia en Liverpool en el Grand National. Eso se traduciría en cuatro semanas antes de que su mujer, Dee Devlin, trajera al mundo al primer hijo de la pareja: Conor McGregor Jr.

Proper No. Twelve. Proper Irish Whiskey from a Proper Irishman, Conor McGregor. A blend of the finest golden grain and single malt.

Maurice Greene es un artista estadounidense de artes marciales mixtas. Apareció en la serie de televisión The Ultimate Fighter 28 y actualmente compite en la división de peso pesado en el Ultimate Fighting Championship.

Jorge Masvidal es un peleador de artes marciales mixtas estadounidense que actualmente compite en la división de peso welter en Ultimate Fighting Championship.

Sky México: Canal 435.

Las estelares son de 5 rounds. Cada asalto dura 5 minutos.

José Aldo da Silva Oliveira, Jr. es un peleador brasileño de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso gallo en la Ultimate Fighting Championship. Aldo ha sido el primer campeón de peso pluma de la UFC, así como también el cuarto y último campeón de peso pluma de WEC.

UFC 247: Jones vs.Reyes es un próximo evento de artes marciales mixtas producido por el Ultimate Fighting Championship que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2020 en el Toyota Center en Houston, Texas.

Khabib vs.Ferguson es un próximo evento de artes marciales mixtas producido por el Ultimate Fighting Championship que se llevará a cabo el 18 de abril de 2020 en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

El evento UFC se podrá ver a través del servicio FOX Play y FOX Action en Latinoamérica; ESPN + en los Estados Unidos y DAZN para toda España.

ESPN 2 transmitirá la pelea de Conor McGregor y Cowboy Cerrone.

Peso pluma: 145 Libras (65.8 kilos).

2. Khabib Nurmagomedov

3. Henry Cejudo

4. Stipe Miocic

5. Amanda Nunes

6. Daniel Cormier

7. Israel Adesanya

8. Kamaru Usman

9. Alexander Volkanovski

10. Tony Ferguson

11. Valentina Shevchenko

12. Max Holloway

13. Conor McGregor

14. Tyron Woodley

15. Dustin Poirier

Conor McGregor tiene la nacionalidad irlandesa. Nació en Dublín. Tiene miles de fanáticos en su tierra natal y hoy muchos estarán presentes en el UFC 246.

Anderson Silva, George St-Pierre, Royce Gracie y Jon Jones están dentro de los mejores de la historia del UFC.

Holly Rene Holm es una peleadora estadounidense de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso gallo femenino en Ultimate Fighting Championship, donde ha sido campeona en una ocasión. Holm también ha sido boxeadora y kickboxer.

Roxanne Modafferi es una artista estadounidense de artes marciales mixtas que actualmente tiene un contrato con UFC. Aunque actualmente pelea en la división de peso mosca, ha peleado en múltiples clases de peso en su carrera.

Maycee Barber es una artista estadounidense de artes marciales mixtas. Actualmente compite en la división Flyweight en el Ultimate Fighting Championship. A partir del 10 de diciembre de 2019, es la número 9 en el ranking de peso mosca femenino de UFC.

Emiliano Sordi es un luchador profesional de artes marciales mixtas. Ha competido en eventos de talla internacional como Bellator, X-Fight MMA y Arena beach.

Ronda Jean Rousey es una luchadora profesional, expeleadora de artes marciales mixtas, yudoca retirada, y actriz estadounidense. Trabaja para la WWE.

La pelea de Conor McGregor inicia dentro de una hora (11.30 de los Estados Unidos) para todos los países del mundo.

La estrella más grande en la historia de MMA, hará su regreso al octágono de UFC esta noche. Conor McGregor no ha peleado desde que perdió ante Khabib Nurmagomedov en UFC 229 en octubre de 2018. Ahora, este sábado se enfrentará al veterano Cowboy Donald Cerrone en el UFC 246. El evento tendrá lugar en el T-Mobile Arena en Las Las Vegas, Nevada. Se emitirá en pay-per-view (en Estados Unidos) y por FOX Action (en Perú y Latinoamérica) después de las preliminares en FOX Sports y ESPN 2 y las preliminares previas en ESPN + / UFC Fight Pass.

Conor McGregor, de 31 años, se dirige a este combate algo oxidado por así decirlo. No solo ha estado fuera de la jaula del UFC por más de un año, antes de eso compitió por última vez en MMA en 2016. Entonces, el día de la pelea es bastante sorprendente verlo como un gran favorito. "Notorious" es actualmente -300 (en las casas de apuestas) para ganar en el evento principal de UFC 246.

Los corredores de apuestas han estado reduciendo sus probabilidades durante la semana de la pelea. Claramente, muchas personas asumieron sus probabilidades anteriores de -200 en el nativo de Dublín. A menos que apueste mucho, simplemente elegir a Conor McGregor para ganar no será suficiente por el dinero adecuado en este pelea ante el Cowboy Cerrone.

McGregor es conocido por el poder que posee con el micrófono y la capacidad de noquear a sus oponentes (tiene una zurda de oro). El sentido común dice que si va a ganar, así es como lo hará. Desafortunadamente, esas probabilidades no son mucho mejores en -200 para que el favorito obtenga el final KO / TKO.

The Notorious (apodo de Conor McGregor) es conocido por sus inicios rápidos, es muy posible que termine esta pelea temprano. En la primera ronda tiene +175 para obtener el final y +325 para obtener la detención en la segunda. A medida que avanza la lucha, sus probabilidades solo aumentan, debido a sus problemas cardiovasculares documentados. Quizás pienses que veremos a McGregor hacer algo inesperado esta noche. En ese caso, puede obtenerlo en +1500 para ganar por sumisión o +650 para obtener la victoria en las tarjetas de puntuación del juez.

El Cowboy Cerrone, por su parte, es el favorito de los fanáticos estadounidenses ha obtenido tres victorias impresionantes durante esas peleas. Desafortunadamente, ahora está en una racha perdedora de dos peleas. Tiene una probabilidad de +260 y realmente no han cambiado durante la semana de pelea. Un luchador verdaderamente versátil "Cowboy" tiene muchas rutas hacia la victoria, dándonos muchas opciones para considerar.

El peleador de 36 años tiene -660 para convertirse en el primer hombre en noquear a McGregor. Una debilidad del luchador irlandés es su habilidad en el suelo.

UFC Fight Night

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 11.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Argentina: Fox Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: Fox Sports 1, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y FOX Premium Action

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN y ESPN+.

México: Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Perú: FOX Sports, ESPN y FOX Action.

Uruguay: Canal 10, Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Venezuela: Meridiano Television

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Conor McGregor y Donald Cerrone pelean a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) en el evento estelar del UFC 246. La transmisión de la pelea completa será a través de FOX Premium Action.

McGregor y Cowboy pelean este sábado 18 de enero en el main event del UFC 246.

UFC 246: McGregor vs. Cowboy es un próximo evento de artes marciales mixtas producido por el Ultimate Fighting Championship, empresa de Dana White, que se llevará a cabo el 18 de enero de 2020 en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, Estados Unidos.

Conor McGregor y Donald Cerrone lucharán hoy en el octágono del T-Mobile Arena de Las Vegas en el evento estelar del UFC 246.

Conor McGregor, de 31 años, es un peleador irlandés de artes marciales mixtas que compite en las categorías de peso pluma, peso ligero y ocasionalmente en la de peso wélter de Ultimate Fighting Championship (UFC). También ha combatido en la disciplina del boxeo en la categoría de peso ligero.

Para esta pelea contra el Cowboy Cerrone, Conor McGregor se llevará una bolsa de 5 millones de dólares. Sin embargo, The Notorious asegura que con toda la publicidad y ventas por el PPV del UFC 246 ganará cerca de 30 millones de dólares.

1. UFC 229: Khabib vs McGregor: 2,400,000

2. UFC 202: Diaz vs McGregor 2: 1,600,000

3. UFC 196: McGregor vs Diaz: 1,317,000

4. UFC 100: 1,300,000

5. UFC 205: Alvarez vs McGregor: 1,300,000

6. UFC 194: Aldo vs McGregor: 1,200,000

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, que alberga la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte4 y produce eventos por todo el mundo.6​ Dana White es el presidente de la UFC, mientras que William Morris Endeavor es la propietaria de la empresa.

19 de octubre de 2018: derrota ante Khabib Nurmagomedov por UFC 229.

12 de noviembre de 2016: victoria sobre Eddie Alvarez por UFC 205.

20 de agosto de 2016: victoria sobre Nate Diaz por UFC 202.

5 de marzo de 2016: derrota ante Nate Diaz por UFC 196.

12 de diciembre de 2015: victoria sobre Jose Aldo por UFC 194.

Peso wélter: Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Peso gallo: Holly Holm vs. Raquel Pennington

Peso pesado: Aleksei Oleinik vs. Maurice Greene

Peso gallo: Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Peso ligero. Anthony Pettis vs. Diego Ferreira

Peso mosca: Roxanne Modafferi vs. Maycee Barber

Peso pluma: Andre Fili vs. Sodiq Yusuff

Peso mosca: Tim Elliott vs. Askar Askarov

Peso ligero: Drew Dober vs. Nasrat Haqparast

Peso semipesado: Aleksa Camur vs. Justin Ledet

Peso mosca: Sabina Mazo vs. JJ Aldrich

Apuestas, Pronósticos y Cuotas UFC 246 EN VIVO McGregor vs Cerrone: así pagan las casas

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.50

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.40

Conor McGregor: 1.25

Donald Cerrone: 3.10

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.65

Conor McGregor: 1.30

Donald Cerrone: 3.50

Conor McGregor: 1.28

Donald Cerrone: 3.50

Peso wélter (77kg.): Conor McGregor (77,1kg) vs. Donald Cerrone (77,1kg)

Peso gallo (61,2kg.): Holly Holm (61,5kg) vs. Raquel Pennington (61,7kg)

Peso pesado (120,2kg.): Alexey Oleinik (108kg) vs. Maurice Greene (110,2kg)

Peso paja (52,1kg.): Cláudia Gadelha (52,4kg) vs. Alexa Grasso (55,1kg) *

Peso ligero (70,3kg.): Anthony Pettis (70,5kg) vs. Carlos Diego Ferreira (70,5kg)Cartelera

Peso mosca: Roxanne Modafferi (56,7kg) vs. Maycee Barber (57,2kg)

Peso pluma (65,7kg.): Andre Fili (66kg) vs. Sodiq Yusuff (66,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Tim Elliott (56,9kg) vs. Askar Askarov (57,2kg)

Peso ligero (70,3kg.): Drew Dober (70,5kg) vs. Nasrat Haqparast (70,8kg)

Peso mediano (93kg.): Aleksa Camur (92,5kg) vs. Justin Ledet (92,3kg)

Peso gallo (61,2kg.): Brian Kelleher (61,7kg) vs. Ode Osbourne (61,2kg)

Peso mosca (56,7kg.): Sabina Mazo (57,4kg) vs. JJ Aldrich (56,9kg)

*Alexa Grasso no dio el peso en la báscula y fue retirada de la cartelera principal.

**Todos los peleadores del UFC tuvieron un limite (0,454g.) sobre o peso oficial de sus divisiones.

Peso mosca: 125 libras que vendrióan a ser 56.7 kilos en el UFC

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 246.

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC 246: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

El récord de Conor McGregor en las Artes Marciales Mixtas (MMA) es de 21 Victorias (13 TKOs, 5 KOs, 2 Decisiones, 1 Sumisión); 4 Derrotas (4 Sumisiones).

Conor McGregor mide 1.75 m.

Fox Premium es un grupo de canales de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense, fundado en 1997 por LAPTV bajo el nombre de Moviecity, que exhibe películas en versión original, sin censura ni doblaje.

Fox Premium Movies

Fox Premium Series

Fox Premium Action

Fox Premium Family

Fox Premium Comedy

Fox Premium Cinema

Fox Premium Classics

Fox Premium 1 (solo en Brasil)

Fox Premium 2 (solo en Brasil)

El T-Mobile Arena es un pabellón multiusos situado en Las Vegas. Los trabajos de construcción empezaron en 2014 y el pabellón fue oficialmente estrenado en abril de 2016. Tiene capacidad para 20 000 personas

UFC Fight Pass es un servicio de transmisión de video basado en suscripción estadounidense propiedad de la promoción de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship

Price: 65 USD and up

The fight between Conor McGregor and Donald “Cowboy” Cerrone will be exclusive to ESPN+ PPV. Existing ESPN+ subscribers can get the fight for 65 USD, while new users can buy the UFC 246 PPV and a one-year ESPN+ subscription for 85 USD.

To watch:

- Get ExpressVPN.

- Connect to a server location in the U.S.

- Head to ESPN+ and purchase the fight. You will need to supply a valid U.S. postal code (e.g., 10001, 48104)

- Enjoy the fight on ESPN+.

UFC 246 Fight Card

Conor McGregor 21-4-0 vs. Donald Cerrone 36-13-0

Holly Holm 12-5-0 vs. Raquel Pennington 10-8-0

Aleksei Oleinik 57-13-1 vs. Maurice Greene 8-4-0

Claudia Gadelha 17-4-0 vs. Alexa Grasso 11-3-0

Anthony Pettis 22-9-0 vs. Diego Ferreira 16-2-0

Roxanne Modafferi 23-17-0 vs. Maycee Barber 8-0-0

Andre Fili 20-6-0 vs. Sodiq Yusuff 10-1-0

Drew Dober 21-9-0 vs. Nasrat Haqparast 11-2-0

Chas Skelly 18-4-0 vs. Grant Dawson 14-1-0

Aleksa Camur 5-0-0 vs. Justin Ledet 9-2-0

Tim Elliott 16-9-1 vs. Askar Askarov 10-0-1

Brian Kelleher 19-10-0 vs. Ode Osbourne 8-2-0

Sabina Mazo 7-1-0 vs. JJ Aldrich 8-3-0

La

Los boletos para la pelea entre Conor McGregor y Donald Cerrone por el estelar del UFC 246 se agotaron en el primer día de venta

McGregor vs Cowboy.

Holly Holm: 38 years old

Disney ESPN Plus will hike the price of UFC’s tentpole PPV events to $64.99 each, starting with UFC 246 on Jan. 18, 2020, featuring the Conor McGregor vs. Donald Cowboy Cerrone headline welterweight bout live from Las Vegas. When ESPN Plus became the exclusive U.S. home to the mixed martial arts pay-per-view events in March 2019, it initially priced them at $59.99 apiece.

UFC Fight Pass Prelims 6.30 p.m. EST, ESPN PRELIMS 8.00 p.m. EST.

PPV Main Card 10.00 p.m. EST is Conor McGregor vs Donald Cerrone.

El irlandés tiene muchas fans en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Fight McGregor vs Cowboy Cerrone for UFC 246.

El servicio streaming de UFC ahora pasó a llamarse Adrenalina Sports Network.

Adrenalina Sports Network es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen mexicano, propiedad de Televisa en alianza con la Ultimate Fighting Championship. Originalmente lanzado como UFC Network el 1 de septiembre de 2013, el canal había sido diseñado especialmente para el público hispanohablante.

Fighting Sports Networks se convertirá en Adrenalina Sports Networks.

La pelea de Conor McGregor empezará cerca de las 11 de la noche de Lima, Perú.

En Buenos Aires, Argentina, la pelea se transmitirá desde las 1.00 de la madrugada del domingo 19 de enero.

El evento de UFC del día de hoy será McGregor vs Cowboy por UFC 246 y se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

McGregor vs Cowboy

Sáb, Ene 18 / 10:00 PM -05 / Main Card

T-Mobile Arena

Las Vegas, NV

Estados Unidos

Ultimate Fighting Championship (UFC) is set to kick off 2020 with the UFC 246 pay-per-view (PPV) event, set to go down TONIGHT (Sat., Jan. 18, 2020) in Las Vegas, Nevada, streaming exclusively online via ESPN+.

UFC 246: “McGregor vs Cowboy”

Conor McGregor vs Donald Cerrone Welterweight fight is the five-round main event.

TONIGHT (Sat., Jan. 18 2020) beginning at 7 p.m. ET on ESPN+.

T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada.

ESPN+ early “Prelims” undercard matches online begin at 7 p.m. ET, while the rest of the “Prelims” begin at 8 p.m. ET on ESPN, before the main card start time at 10 p.m. ET on ESPN+ PPV.

Conor McGregor vs Donald Cerrone.

19h45 (horário de Brasilia).

19h45 (horário de Brasilia).

O Combate transmite neste sábado o UFC 246 ao vivo. O Combate.com e o SporTV 3 também transmiten McGregor vs. Cerrone.

McGregor vs Cowboy Cerrone.

BT Sport launches new Box Office mobile app and web streaming option. BT Sport has released a new Box Office app, allowing non-subscribers to watch the channel's Pay Per View events starting with McGregor vs. Cowboy Cerrone for UFC 246.

Anyone wanting to watch UFC 246 can open the BT Sport app at 11pm on Saturday and follow the McGregor vs Cowboy link at the top of the homepage. The BT Sport app is available to download for free on iOS and Android phones and tablets.

UFC 246: McGregor vs. Cerrone está programado para el sábado a las 10 p.m. ET. Para quienes ya son suscriptores de ESPN Plus, es un buen momento para “revivir” algunos de los mejores combates de McGregor; y quienes buscan ser nuevos miembros, pueden hacerse del paquete que da acceso al servicio de streaming por un año y a la transmisión de la tarjeta principal por $85 dólares, lo que significa un ahorro del 25 por ciento.

Conor McGregor Age

Conor McGregor is 31 years old.

www.ufc.com

Ultima Fighting Champions (UFC) significa "Campeón de lucha definitiva".