Las horas pasaban y los amantes de la UFC esperaban con ansias en duelo estelar entre McGregor y ‘Cowboy’ Cerrone que significaría el regreso de ‘The Notorious’ a un octógono tras su última pelea ocurrida en octubre de 2018.

‘Cowboy’ Cerrone tras perder ante McGregor: “Nunca había visto algo así”

Sin embargo, el irlandés salió con todo desde el arranque ya que se le notó muy seguro de sí mismo por lo que en cuestión de segundos, tomó ventaja en el enfrentamiento con el norteamericano en el T-Mobile de Las Vegas.

Es más, McGregor utilizó una nueva arma que fue vital para su victoria. El uso de su hombro izquierdo fue determinante ya que logró impactarle a Cerrone, quien trataba de seguirle el ritmo y contrarrestar los golpes.

Luego de 40 segundos y con un ‘Cowboy’ que se encontraba en el piso y seguía recibiendo un mar de golpes, el árbitro intervino para que la paliza no continúe. Hecho que significó que McGregor estaba más vigente que nunca en la UFC.

Sin embargo, lo que sufrió Cerrone tuvo sus consecuencias. El norteamericano habló tras disputar la estelar del UFC 246 y expresó lo siguiente: “[McGregor] me atrapó con un codo de inmediato y luego me dio una patada. Nunca había visto nada igual”.

‘Cowboy’ Cerrone siguió explicando lo que pasó en el octógono. “Estaba desorientado. Luego [McGregor] dio un paso atrás, yo estaba sangrando y me pateó en la cabeza; pero me encanta este deporte y seguiré peleando, no me importa”.

Tras las declaraciones y reconocimientos, se conoció que el norteamericano tuvo que ser trasladado a un hospital del lugar debido a que habría sufrido la fractura de nariz y pómulo debido a la brutal paliza que le propinó ‘The Notorious’.

McGregor sigue haciendo historia en la UFC

A pesar de que la pelea no era por ningún título, McGregor se convirtió en el primer luchador en la historia de la UFC en conseguir triunfos por nocaut en tres categorías de peso (peso pluma, peso ligero y peso wélter).