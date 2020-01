Ronda Rousey descarta un regreso a UFC: "No tengo que demostrar que soy la mejor porque ya lo soy"

Ronda Rousey cerró su etapa en el octágono para siempre. Así lo dejó a entender la popular luchadora publicó un video en su canal de Youtube donde señaló que no volverá a UFC luego de su última pelea en 2016.

“Pero ahora estoy en un momento de mi vida en que no quiero sacrificarme a mí y a mi familia para demostrar algo a personas que no se interesan por mí. Las personas que me aman lo saben. Ya no es una prioridad en mi vida. Mi esposo me enseñó que soy mucho más que eso. No tengo que volver a pelear para saber que soy la mejor de todos los tiempos. Ya sé que lo soy”, aseguró 'Rowdy'.

Ronda Rousey fue campeona de peso gallo en UFC desde 2013 hasta 2015, cuando fue derrotada por Holly Holm. La peleadora estadounidense terminó su carrera al perder contra Amanda Nunes en 2016 y quedándose con un récord de 12-2.

“Las derrotas son algo con lo que tuve que lidiar cuando intentaba encontrar mi identidad fuera de ser peleadora. Fue complicado porque me di cuenta de que iba a tener que lidiar siempre con ello. Además, las veo que siguen peleando y es difícil", sostuvo.

Ronda Rousey podría volver a WWE

'Rowdy' inició en 2018 una etapa como luchadora en WWE que duró hasta abril del 2019, cuando participó en Wrestlemania. Desde entonces no volvió al ring, pero señaló que lo hará cuando guste.

"Cuando sea que me dé la gana de hacerlo. Si me dejasen simplemente aparecer en eventos en vivo, probablemente muy pronto", sostuvo.