UFC 247 [FOX EN VIVO] Jones vs Reyes y Shevchenko vs Chookagian en cartelera principal

UFC 247 EN VIVO | Jon Jones vs Domic Reyes y Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian protagonizarán este sábado 8 de febrero una vibrante nueva edición de MMA desde el Toyota Center de la ciudad de Houston, Estados Unidos. Conoce todos los detalles del evento de UFC a continuación y sigue el minuto a minuto en Libero.pe.

Este evento numerado de la compañía tendrá como atractivos principales las peleas donde Jon Jones y Valentina Shevchenko, quienes, respectivamente, pondrán en juego sus respectivos títulos de peso semipesado y mosca.

¿Cómo llegan Jones y Reyes al UFC 247?

Jones, de 32 años, irá por su décima segunda defensa. Desde el 2011 mantiene el cinturón de la categoría, salvo en el 2017 donde lo perdió al dar positivo en una prueba antidopaje. Por su parte, su retador, Reyes, llega con una racha de combates invicto de 12: no ha perdido ninguna pelea.

¿Cómo llega Valentina Shevchenko al UFC 247?

En la otra gran pelea, la 'Bala' Shevchenko saldrá por su tercera defensa ante la estadounidense Chookagian, que tiene un récord de 13 victorias y 2 derrotas, la última fue en diciembre del 2018 ante Jessica Eye. No obstante, en su última contienda en el UFC 244 -en noviembre del 2019-, Chookagian doblegó a Jennifer Maia.

En tanto, Valentina no compite desde agosto del año pasado, en el UFC Fight Night de Montevideo, donde venció a la estadounidense Liz Carmouche por decisión unánime. Recordemos que Shevchenko ostenta este cinturón de peso mosca desde febrero del 2018, cuando venció por sumisión a la brasileña Priscila Cachoeira en el UFC Fight Night de Belém, Brasil.

A continuación la cartelera completa:

Cartelera estelar UFC 247

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin Tafa

Mirsad Bektic vs. Dan Ige

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi

Preliminares UFC 247

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

Primeras preliminares UFC 247

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez

¿A qué hora empieza el UFC 247?

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 11.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 09 de febrero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 09 de febrero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 09 de febrero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 09 de febrero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 09 de febrero)

¿Qué canal de TV transmitirá el UFC 247?

El UFC 247 se podrá seguir a través de televisión y de las diversas aplicaciones en los siguientes tramos:

Main Event: PPV (Estados Unidos a través de ESPN+), DAZN en España, Fighting Sports Network (México) y Fox Action Premium y ESPN(Latinoamérica, salvo México).

Preliminares: ESPN (Estados Unidos), Fighting Sports Network (México), Fox Sports y ESPN (Latinoamérica, salvo en México) y UFC Fight Pass (Latinoamérica y España).

Primeros preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 247 | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 247: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 247: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Quién paga más en la casa de apuestas?

UFC 247: el combate entre Valentina Shevchenko y Katlyn Chookagian paga bien: si la 'Bala' retiene su título la cuota es de 1.06, mientras que para la retadora es 7.20.