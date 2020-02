UFC 247 EN VIVO: Jones vs. Reyes hora, dónde ver por el título peso semipesado de la UFC

UFC 247 EN VIVO | Este sábado 8 de febrero, Jon Jones vs Dominick Reyes pelearán palmo a palmo por el campeonato de peso semipesado. El evento se realizará en el Toyota Center de la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos y será transmitido EN VIVO por Fox Action. Conoce todos los detalles del evento de UFC a continuación y sigue el minuto a minuto en Libero.pe.

Jon Jones quiere seguir dominando la categoría semi pesado de la UFC, pero Dominick Reyes quiere dar el golpe en el Toyota Center y salir del octágono con el cinturón. El vigente campeón se mostró confiado y señaló que tuvo una buena preparación.

El peleador estadounidense pondrá en juego por tercera vez su título. Jones considera que su experiencia será la clave para mantener el control de la pelea y poder mantener su título.

"Mi trabajo es estar aquí y ser el “asesino de sueños” de alguna forma. Aún tengo muchos años en esta división, pero también estoy entusiasmado por desafíos personales”, señaló Jones.

Por su parte, Dominick Reyes mantiene números de infarto. Con su récord invicto (12-0) es considerado un oponente de temor. Tuvo su oportunidad por el título tras vencer por KO en el primer round sobre el ex campeón de peso mediano Chris Weidman en octubre.

Si bien es cierto, las casas de apuestas dan como favorito a Jon Jones, Dominick tiene la calidad para dar el golpe y quedarse con el campeonato.

“Me he estado preparando para este nivel toda mi vida. Miré a los ojos a Jon Jones y es solo un hombre”, señaló Dominick Reyes.

FOTO: UFC

UFC 247: Valentina Shevchenko vs. Katlyn Chookagian

En el coestelar de UFC 247, Valentina defenderá su título por tercera ocasión ante Katlyn Chookagian, que viene de dos triunfos al hilo. Mientras que la ‘Bala’ llega con dos defensas exitosas ante Liz Carmouche y Jessica Eye.

¿Cuándo se realizará UFC 247?

UFC 247 se llevará a cabo este sábado 08 de febrero.

¿Dónde se realizará UFC 247?

Se realizará en el Toyota Center, en Houston, Texas.

¿A qué hora puedo ver UFC 247?

México 5:15 p.m.

Perú 6:15 p.m.

Ecuador 6:15 p.m.

Colombia 6:15 p.m.

Bolivia 7:15 p.m.

Venezuela 7:15 p.m.

Argentina 8:15 p.m.

Chile 8:15 p.m.

Paraguay 8:15 p.m.

Uruguay 8:15 p.m.

Brasil 8:15 p.m.

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 247 | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 247: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 247: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Cartelera estelar UFC 247

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin Tafa

Mirsad Bektic vs. Dan Ige

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi

Preliminares UFC 247

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

Primeras preliminares UFC 247

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez