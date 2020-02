UFC 247 Shevchenko vs. Chookagian: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas?

Valentina Shevchenko defenderá su título de peso mosca en UFC 247 ante Katlyn Chookagian este sábado 8 de febrero en el Toyota Center de la ciudad de Houston, Estados Unidos. Este duelo será transmitido EN VIVO por Fox Action y podrás seguir todos los detalles del evento por Libero.pe.

La 'bala' se medirá ante Chookagian en la pelea coestelar de UFC 247. Será la tercera vez que la ‘Bala’ defienda su título tras ganarlo en UFC 231. En aquella ocasión, Valentina superó a la polaca Joanna Jedrzejczyk por decisión unánime.

Valentina llega a esta pelea con una racha de cuatro victorias seguidas. Sus números la convierten en la favorita, pero ella prefiere la tranquilidad aunque prometió que destruirá a su rival para retener el cinturón.

"Nunca juzgo a una peleadora sobre si da peleas emocionantes. Su estilo es diferente; probablemente, no tan agresivo o lo que la gente diga, pero funciona para ella. Mi objetivo es destruir todo lo que ella tiene", dijo Shevchenko al medio MMA Fighting.

Por su parte, Chookagian prometió ser la gran sorpresa de la noche y salir del coliseo con el cinturón entre sus brazos. La estadounidense indicó que a partir de esta noche su nombre quedará registrado en la historia de UFC.

"Muchos de ustedes no me conocen, pero después del sábado sabrán quién soy", indicó la peleadora en el careo. Chookagian está convencida de lograr el título.

Apuestas, Pronósticos y Cuotas UFC 247 EN VIVO Jon Jones vs. Dominick Reyes: así pagan las casas

casa de apuestas Valentina Shevchenko Katlyn Chookagian DoradoBet 1.07 7.00 Betsafe 1.08 8.70 Betson 1.09 8.00 Inkabet 1.09 7.50 Te apuesto 1.08 5.10

Jones vs. Reyes [UFC 247 EN VIVO] Hora y dónde ver por el título peso semipesado

UFC 247 EN VIVO | Este sábado 8 de febrero, Jon Jones vs Dominick Reyes pelearán palmo a palmo por el campeonato de peso semipesado.El evento se realizará en el Toyota Center de la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos y será transmitido EN VIVO por Fox Action. Conoce todos los detalles del evento de UFC a continuación y sigue el minuto a minuto en Libero.pe.

casa de apuestas Jon Jones Dominick Reyes DoradoBet 1.18 4.30 Betsafe 1.21 4.60 Betson 1.21 4.60 Inkabet 1.22 4.30 Te apuesto 1.18 3.60

Cartelera estelar UFC 247

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian

Juan Adams vs. Justin Tafa

Mirsad Bektic vs. Dan Ige

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi

Preliminares UFC 247

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo

Alex Morono vs. Kalinn Williams

Lauren Murphy vs. Andrea Lee

Primeras preliminares UFC 247

Miles Johns vs. Mario Bautista

Domingo Pilarte vs. Journey Newson

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez