Ver UFC 247 EN VIVO, Shevchenko vs Chookagian vía canales FOX Action y DAZN

Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian EN VIVO por UFC 247 ONLINE vía FOX Action, ESPN Plus y DAZN. La pelea coestelar del cinturón peso mosca femenino se llevará a cabo este sábado 8 de febrero (10.00 p.m. hora peruana) en el octágono del Toyota Center de Houston (Texas), Estados Unidos. Sigue el GOLPE x GOLPE vía INTERNET con todos los resultados de las peleas del UFC por Libero.pe.

Tras abandonar la división peso gallo, Valentina Shevchenko (récord: 18 victorias y 3 derrotas) ha conseguido su mejor nivel en el UFC bajo la categoría del peso mosca donde ahora es la actual campeon. Hasta el momento "The Bullet" registra cuatro victorias consecutivas frente a Priscila Cachoeira, Joanna Jedrzejczyk, Jessica Eye y Liz Carmouche. El próximo desafío estará en su pelea contra Katlyn Chookagian.

Pese a su gran momento en el UFC, Valentina Shevchenko no está para nada confiada del nivel qie propone Katlyn Chookagian.

"Todas las peleas son distintas porque cada oponente es único y tiene su propio estilo y técnica. Sobre altura, no puedes decir que es algo sorprendente, porque peleando en 135 libras he peleado con diferentes alturas de las oponentes. Ella es alta, pero flaca. Yo sé que ella no va a sobrepasar el peso más que yo. Sé que ella no va a tener la fuerza más de la que espero", expresó Valentina Shevchenko, peleadora kirguia que representa al Perú en UFC.

"Ella es una peleadora completa. Le gusta pelear mucho en la distancia, sabe el piso, sabe la lucha, estoy esperando que traiga todo lo que puede dar", dijo la campeona de peso mosca del UFC.

Katlyn Chookagian, por su parte, todavía no ha conseguido meterse en la historia de las mejores peleadores femeninas del UFC. Pidió la pelea contra Valentina Shevchenko, y Dana White le cumplió este deseo. Sin embargo, nada es por casualidad. Tiene preparada una estrategia para acabar con Valentina Shevchenko en el UFC 247.

"Veo que esto va a terminar en decisión, sumisión o algún tipo de acabado. No importa a dónde vaya, soy mejor que ella parada y en el suelo. Entonces, donde sea que vaya, seré dominante", dijo Chookagian quien es una especialista en el arte marcial jiu jitsu de la escuela Renzo Gracie.

¿A qué hora es el UFC 247?

7.00 p.m. (hora peruana)

¿A qué hora pelean Shevchenko vs Chookagian?

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 11.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 19 de enero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 19 de enero)

¿Qué canal transmite Shevchenko vs Chookagian?

Argentina: Fox Sports

Brasil: Combate

Bolivia: Red UNO

Chile: Fox Sports 1, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y FOX Premium Action

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN y ESPN+.

México: Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes), Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Perú: FOX Sports, ESPN y FOX Action.

Uruguay: Canal 10, Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Venezuela: Meridiano Television

Honduras: Teleprogreso

Colombia: Fox Sports, ESPN y FOX Action.

Horarios, TV y dónde ver el UFC 247

Valentina Shevchenko y Katlyn Chookagians pelean a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana) en el evento estelar del UFC 247. La transmisión de la pelea completa será a través de FOX Premium Action.

¿Cuándo pelean Shevchenko vs Chookagian por el UFC 247?

Jones vs. Reyes pelean este sábado 8 de febrero en el main event del UFC 247.

¿Cuándo es el UFC 247?

UFC 247: Jones vs. Reyes es un próximo evento de artes marciales mixtas producido por el Ultimate Fighting Championship, empresa de Dana White, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2020 en el Toyota Center de Houston, Texas, Estados Unidos.

¿Dónde luchan Valentina Shevchenko vs Katlyn Chookagian?

Valentina Shevchenko y Katlyn Chookagian lucharán hoy en el octágono del Toyota Center de Texas en el evento estelar del UFC 247.

¿Quién es Valentina Shevchenko?

Valentina Anatolievna Shevchenko es una peleadora de artes marciales mixtas nacida en la Unión Soviética y nacionalizada peruana. Representó al Perú en la Gran Prix femenino en China y la World Kickboxing League donde fue ganadora.​

¿Quién es Katlyn Chookagian?

Katlyn Chookagian es una artista estadounidense de artes marciales mixtas de origen armenio que ha competido en la división de peso gallo y actualmente compite en la división de peso mosca. Actualmente está firmada con el Ultimate Fighting Championship.

Compras PPV en la historia de UFC

1. UFC 229: Khabib vs McGregor: 2,400,000

2. UFC 202: Diaz vs McGregor 2: 1,600,000

3. UFC 196: McGregor vs Diaz: 1,317,000

4. UFC 100: 1,300,000

5. UFC 205: Alvarez vs McGregor: 1,300,000

6. UFC 194: Aldo vs McGregor: 1,200,000

¿Qué es el UFC?

La Ultimate Fighting Championship (UFC) es la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo, que alberga la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte4 y produce eventos por todo el mundo.6​ Dana White es el presidente de la UFC, mientras que William Morris Endeavor es la propietaria de la empresa.

Últimas peleas de Valentina Shevchenko

10 de agosto de 2019: victoria sobre Liz Carmouche por el UFC Fight Night Shevchenko vs Carmouche 2.

8 de junio de 2019: victoria sobre Jessica Eye por el UFC 238.

8 de diciembre de 2018: victoria sobre Joanna Jedrzejczyk por el UFC 231.

3 de febrero de 2018: victoria sobre Priscila Cachoeira por el UFC Fight Night: Machida vs. Anders.

Cartelera completa y main card del UFC 247 EN VIVO por FOX Action

Cartelera estelar (9:00 p.m. por Fox Action)

Peso semipesado: Jon Jones (204) vs Dominick Reyes (205)

Peso mosca: Valentina Shevchenko (124.5) vs Katlyn Chookagian (124.5)

Peso pesado: Juan Adams (266) vs Justin Tafa (265.5)

Peso pluma: Mirsad Bektic (145) vs Dan Ige (145.5)

Cartelera preliminar (7:00 p.m. por Fox Sports 2 y ESPN)

Peso pesado: Derrick Lewis (261.5) vs Ilir Latifi (246.5)

Peso mediano: Trevin Giles (185.5) vs James Krause (183.5)

Peso wélter: Alex Morono (171) vs Khaos Williams (169)

Peso mosca: Lauren Murphy (125) vs Andrea Lee (125.5)

Peso gallo: Miles Johns (135) vs Mario Bautista (135)

Primeras preliminares (5:15: p.m. por UFC Fight Pass)

Peso gallo: Domingo Pilarte (135.5) vs Journey Newson (135.5)

Peso gallo: Andre Ewell (135.5) vs Jonathan Martinez (136)

Peso pluma: Austin Lingo (145.5) vs Youssef Zalal (145.5)

Resultados de los pesajes del UFC 247

Peso semipesado: Jon Jones (204) vs Dominick Reyes (205)

Peso mosca: Valentina Shevchenko (124.5) vs Katlyn Chookagian (124.5)

Peso pesado: Juan Adams (266) vs Justin Tafa (265.5)

Peso pluma: Mirsad Bektic (145) vs Dan Ige (145.5)

Peso pesado: Derrick Lewis (261.5) vs Ilir Latifi (246.5)

Peso mediano: Trevin Giles (185.5) vs James Krause (183.5)*

Peso wélter: Alex Morono (171) vs Khaos Williams (169)

Peso mosca: Lauren Murphy (125) vs Andrea Lee (125.5)

Peso gallo: Miles Johns (135) vs Mario Bautista (135)

Peso gallo: Domingo Pilarte (135.5) vs Journey Newson (135.5)

Peso gallo: Andre Ewell (135.5) vs Jonathan Martinez (136)

Peso pluma: Austin Lingo (145.5) vs Youssef Zalal (145.5)

*James Krause reemplaza de último momento a Antonio Arroyo por problemas médicos.

Peso mosca UFC

Peso mosca: 125 libras que vendrióan a ser 56.7 kilos en el UFC

Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 247 Shevchenko vs Chookagian | Canal TV

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 247.

UFC 247: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 247: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 247 | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

FOX Action EN VIVO

UFC 247: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 247: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Cómo ver FOX Sports EN VIVO Shevchenko vs Chookagian por UFC 247 | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Dònde ver ESPN 2 EN VIVO Shevchenko vs Chookagian por UFC 247 | Guía TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO Shevchenko vs Chookagian por UFC 247

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO Shevchenko vs Chookagian por UFC 247

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3.

FOX Premium

Fox Premium es un grupo de canales de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense, fundado en 1997 por LAPTV bajo el nombre de Moviecity, que exhibe películas en versión original, sin censura ni doblaje. A continuación, todos los canales.

Arenavision

Fox Premium Movies

Fox Premium Series

Fox Premium Action

Fox Premium Family

Fox Premium Comedy

Fox Premium Cinema

Fox Premium Classics

Fox Premium 1 (solo en Brasil)

Fox Premium 2 (solo en Brasil)

Toyota Center de Houston

El Toyota Center es un pabellón deportivo localizado en el centro de la ciudad de Houston, Texas. Debe su nombre a la empresa japonesa de automóviles Toyota, patrocinadora del pabellón.

Ver mapa.

UFC Fight Pass

UFC Fight Pass es un servicio de transmisión de video basado en suscripción estadounidense propiedad de la promoción de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship

UFC Stream

Vía UFC Fight Pass.

UFC Shevchenko vs Chookagian Tickets

La semana pasada, UFC reveló que los precios de entradas para la pelea empezaban en $300 us y el más caro terminaba en $1500 dólares. A pesar que el precio era más alto de lo normal, no fue un impedimento para que se vendieran rápidamente.

ESPN Plus PPV UFC

Disney Plus ofrece un servicio especial a través de su plataforma streaming ESPN Plus en los Estados Unidos. Aquí podrás disfrutar de toda la acción de las peleas del UFC 247.

UFC Network

El servicio streaming de UFC ahora pasó a llamarse Adrenalina Sports Network.

Adrenalina Sports Network

Adrenalina Sports Network es un canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen mexicano, propiedad de Televisa en alianza con la Ultimate Fighting Championship. Originalmente lanzado como UFC Network el 1 de septiembre de 2013, el canal había sido diseñado especialmente para el público hispanohablante.

Fighting Sports Network

Fighting Sports Networks se convertirá en Adrenalina Sports Networks.

¿Cómo ver DAZN España?

DAZN es un servicio de streaming que pertenece a Perform Group. El servicio está dedicado a los deportes, ofreciendo transmisiones de eventos en vivo y bajo demanda desde varias propiedades. Se lanzó por primera vez en Austria, Alemania, Japón y Suiza en agosto de 2016 y en Canadá el año siguiente.

BT Sport BOX Office APP

Aplicación de BT Sports disponible para países del Reino Unido.

UFC en BT Sport

Transmisión especial para el Reino Unido.

ESPN Plus

UFC 246: McGregor vs. Cerrone está programado para el sábado a las 10 p.m. ET. Para quienes ya son suscriptores de ESPN Plus, es un buen momento para “revivir” algunos de los mejores combates de McGregor; y quienes buscan ser nuevos miembros, pueden hacerse del paquete que da acceso al servicio de streaming por un año y a la transmisión de la tarjeta principal por $85 dólares, lo que significa un ahorro del 25 por ciento. Pelea de UFC.

UFC Significado

Ultima Fighting Champions (UFC) significa "Campeón de lucha definitiva".