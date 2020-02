Presidente de UFC confirmó que Conor McGregor quiere su revancha con Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor volvió a la UFC para demostrar que es uno de los mejores peleadores de las artes marciales mixtas. En menos de 40 segundos, 'Notorious' venció a Cowboy en UFC 246 y se ganó el derecho de escoger a su rival para su siguiente pelea.

En una entrevista, Dana White, presidente de UFC, señaló que Conor McGregor se encuentra enfocado en tener su revancha con Khabib Nurmagomedov, una pelea que piden los fanáticos de las artes marciales mixtas.

Como se recuerda, en el 2018 la pelea entre Khabib y McGregor terminó en polémica. El ruso ganó a 'Notorious', pero en la final de la contienda terminó en polémica.

""No sé si Conor McGregor tendrá una tercera pelea con Nate Díaz, él está enfocado en tener otra con Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, no tengo respuestas sobre él en este momento. Luchó hace poco y no creo que vaya a ver el enfrentamiento contra Tony Ferguson para ver qué ocurre", dijo White a BT Sport.

Khabib Nurmagomedov concentrado en su pelea

Khabib Nurmagomedov peleará el sábado 18 de abril en el Barclays Center de Brooklyn. Será la primera defensa de su título del actual campeón de peso ligero de UFC en el 2020.