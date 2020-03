UFC 248: Zhang Weili revela que tuvo abandonar China por culpa de coronavirus

Zhang Weili es una guerrera de UFC que no se rinde ante las adversidades. La peleadora natural de China tuvo que abandonar su país, lugar donde entrenaba, por el brote de coronavirus que azota a la nación asiática.

Su travesía o 'sueño' (como lo llama ella) empezó el 1 de febrero, cuando recibió las noticias de que los vuelos entre Estados Unidos y China fueron suspendidos. El embajador de UFC le dijo que tenía que partir de emergencia.

"Luego comenzamos a empacar nuestro equipaje y nos dirigimos al aeropuerto alrededor del mediodía. Fue un apuro. En ese momento, me di cuenta de que teníamos que abandonar el país", expresó Zhang en una entrevista para ESPN.

Nunca había entrenado afuera de su país y esta pelea es importante para su carrera, es un pelea por el título y no se puede dar el lujo de caer emocionalmente.

"Ni siquiera sabía dónde entrenar ni nada.Afortunadamente, tenía dos entrenadores tailandeses y encontraron un gimnasio de boxeo para entrenar y un lugar para quedarse", indicó.

El camino para UFC 248

Tras pasar una semana en Tailandia, Weili tuvo que dejar ese país para viajar a Abu Dhabi. "De repente me dijeron que tenía que irme, lo que me causó estar muy emocional”.

"Volé a Abu Dhabi el 7 de febrero después de pasar una semana en Tailandia. Solo podían verme viajando entre diferentes lugares como Tailandia, Abu Dhabi y Estados Unidos. Pero no tenían idea de que estuve entrenando todo el tiempo.

Llegó a Estados Unidos

El 22 de febrero Zhang y su equipo llegaron a Las Vegas para ultimar detalles de su entrenamiento. "He estado volando los sábados y domingos, y entrenando durante los días de semana sin descanso. Esto ha sido muy consistente. No creo que el viaje me haya impactado mucho”.

"Todos los miembros de mi equipo hicieron mucho por mí para llegar a la semana de la pelea. Nunca pensé que habría algún problema que impactara la pelea”.