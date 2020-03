Adesanya superó Romero y retiene el título de Peso Mediano en una decepcionante pelea por UFC 248

Israel Adesanya derrotó a Yoel Romero en el encuentro estelar del UFC 248. En la previa de la pelea, ambos luchadores amenazaron con regalar un duelo que marcará la historia de la empresa de MMA, sin embargo, en la hora de la verdad decepcionaron a los espectadores.

Tuvieron que pasar cinco rounds para que Israel Adesanya retenga el título de peso mediano de UFC. El luchador nigeriano sigue invicto y mantiene su hegemonía en su categoría.

Por su parte, Yoel Romero no pudo cumplir su promesa de noquear al campeón. El cubano intentó tomar dominio de la pelea en los últimos asaltos, pero la defensa de Adesanya no le permitió lograr su estrategia.

No todo fue color hormiga en UFC 248. Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk fue un duelo que se robó las miradas y aplausos. Ambas luchadoras dejaron todo en el octágono y el público vibró con cada golpe.

La luchadora china retuvo el título de peso paja femenino. Con golpes certeros que dejó estragos en el rostro de Joanna Jedrzejczyk, Weili Zhang se quedó con la victoria por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).

El encuentro fue de cinco asaltos. Zhang empezó la pelea con golpes al rostro de la retadora. En más de una ocasión llevó al límite a la competidora de Asia, pero la resistencia de Joanna le permitió seguir en la contienda.

A pesar de la emoción por la victoria, Zhang pidió a sus fanáticos seguir confiando en ella. Como se recuerda, la luchadora asiática tuvo problemas con el coronavirus para completar sus entrenamientos, pero el título es su recompensa.

Peleas y Resultados en directo UFC 248

Peso mediano (83,9kg.): Israel Adesanya ganó a Yoel Romero

Peso paja (52,1kg.): Weili Zhang ganó a Joanna Jedrzejczyk

Peso ligero (70,3kg.): Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Peso mediano (77kg.): Neil Magny vs. Li Jingliang

Peso wélter (77kg.): Alex Cowboy derrotó a Max Griffin por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28)

Peso gallo (61,2kg.): Sean O'Malley derrotó a José Quiñonez por nocaut técnico a los 2m02 del Round 1.

Peso leve (70,3kg.): Mark Madsen ganó a Austin Hubbard por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso mediano (83,9kg.): Rodolfo Vieira venció a Saparbek Safarov por sumisión a 2m58s del Round 1.

Peso mediano (83,9kg.): Gerald Meerschaert derrotó a Deron Winn por finalização a los 3m13s del Round 3

Peso paja (52,1kg.): Emily Whitmire vs. Polyana Viana luta cancelada

Peso pluma (65,7kg.): Giga Chikadze venció a Jamall Emmers por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso gallo (a61,2kg.): Danaa Batgerel derrotó a Guido Cannetti por nocaut a los 3m01s del Round 1.

Adesanya vs. Romero

- 48-47, 48-47 y 49-46 para Israel Adesanya que se mantiene como campeón

- Nada para destacar en la pelea. Se acabó y retendrá el campeón

Un final raro para una pelea rara #UFC248 pic.twitter.com/TEM8ZY1Hc7 — UFC Español (@UFCEspanol) March 8, 2020

- Empieza el cuarto asalto con un llamado de atención del juez a los peleadores: más acción.

- Romero no ha caído en el juego de Adesanya, el campeón luce como un contendiente

- Yoel Romero llega al tercer asalto sin buscar los derribos ante el campeón. Adesanya no quiere ir al intercambio de golpes con el cubano.

- La situación no ha mejorado en la pelea. En el segundo round Romero continuó con su plan de esperar los ataques de Adesanya.

- El primer asalto terminó bajo el abucheo de los fanáticos. Poco intercambio de golpes entre ambos peleadores.

- Llegó la hora del evento estelar.

¡LLEGÓ EL EVENTO ESTELAR!#UFCxFOX | Israel Adesanya expone su cinturón de los pesos medianos ante Yoel Romeroen el combate principal de #UFC248. pic.twitter.com/kuZqfeLF9p — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 8, 2020

UFC 248 EN VIVO: sigue todas las peleas aquí

Minuto a minuto.

HORA DE LA COESTELAR: Zhang vs. Jedrzejczyk

- En un espectacular combate Zhang Weili retuvo su título peso paja femenino al derrotar por decisión mayoritaria a Joanna Jedrzejczyk

¡Qué guerra hemos tenido! Zhang y Joanna han sido dos guerreras. ¡Vamos a las tarjetas! #ESPNKnockOut #UFC248 pic.twitter.com/SjvqXNUdwB — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) March 8, 2020

- ¡Tremendo KO! Beneil Dariush noquea a Drakkar Klose con un espectacular volado de zurda en el segundo asalto.

WOW!!!!!! Un KO para la historia... miren la reacción de los comentaristas! #UFC248 pic.twitter.com/UGWeme9IVK — UFC Español (@UFCEspanol) March 8, 2020

- ¡Se llevó el triunfo! Neil Magny derrotó a Li Jingliang por decisión unánime luego de tres intensos rounds (30-27, 30-27, 30-27).

- Alex Cowboy Oliveira derrotó a Max Griffin por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

- Sean O'Malley derrotó a José Quiñonez por nocaut técnico a los 2m02 del Round 1.

1543732

- Mark Madsen ganó a Austin Hubbard por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

- Rodolfo Vieira venció a Saparbek Safarov por sumisión a 2m58s del Round 1.

BRUTAL!!! Rodolfo Vieira somete en round 1 con triangulo de brazo! #UFC248 pic.twitter.com/0nYJmGKso8 — UFC Español (@UFCEspanol) March 8, 2020

- Gerald Meerschaert derrotó a Deron Winn por finalização a los 3m13s del Round 3.

- Giga Chikadze venció a Jamall Emmers por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

- Danaa Batgerel derrotó a Guido Cannetti por nocaut a los 3m01s del Round 1.

¡Comenzó el UFC 248!

UFC 248

El nigeriano Israel Adesanya es el nuevo campeón de los pesos medianos luego de su brillante victoria sobre el australiano Robert Whittaker. A sus 30 años, se presenta como la nueva superestrella del UFC y ahora espera demostrarlo ante el cubano Yoel Romero. El Soldado de Dios, sin duda, será un openente para The Last Stylebender.

Sin embargo, Israel Adesanya asegura que hará ver fácil a Yoel Romero en la conferencia previa del UFC 248: "He tenido pruebas difíciles. Aún sigo creyendo que Kelvin (Gastelum) ha sido la más dura que he tenido hasta ahora".

"Pero ya veremos. No creo que Yoel Romero sea la prueba más dura que voy a enfrentar. Por cómo se están dando las cosas, no creo que lo sea. Creo que no será fácil, pero voy a hacer que parezca fácil. Dije lo mismo sobre la pelea con Whittaker. Todos me desestimaron cuando dije que lo haría ver fácil. ¿Y qué fue lo que hice? Me siento de la misma forma para esta pelea. Yoel es un tipo que acaba de pelear con alguien (Paulo Costa) que se paró en frente de él todo el tiempo. Él se paró en frente de él todo el tiempo, y fue como un saco de box, lo cual yo no soy", dijo Israel Adesanya.

Yoel Romero, por su parte, tuvo que bajar 5 kilos para lograr su combate contra Israel Adesanya para el UFC 248. Para muchos, el cubano no llegará con la mejor condición física para esta pelea: "Por supuesto que tengo que terminar. No quiero volverme loco, pero necesito terminar la pelea. Mi equipo y yo tenemos el plan de noquearlo. Cuando comete el pequeño error, boom, es cuándo sucedería el nocaut".

¿A qué hora pelean UFC 248 hoy?

Perú: 6.00 p.m. (Preliminares); 10.00 p.m. (Estelares).

Argentina: 8.00 p.m. (Preliminares); 12.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

México: 7.00 p.m. (Preliminares); 9.00 p.m. (Estelares).

Chile: 8.00 p.m. (Preliminares); 12.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

Colombia: 6.00 p.m. (Preliminares); 10.00 p.m. (Estelares).

Ecuador: 6.00 p.m. (Preliminares); 10.00 p.m. (Estelares).

España: 12.00 a.m. (Preliminares); 4.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

Estados Unidos: 6.00 p.m. (Preliminares); 10.00 p.m. (Estelares).

Venezuela: 7.00 p.m. (Preliminares); 11.00 p.m. (Estelares).

Bolivia: 7.00 p.m. (Preliminares); 11.00 p.m. (Estelares).

Italia: 12.00 a.m. (Preliminares); 4.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

Brasil: 10.00 p.m. (Preliminares); 1.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

Uruguay: 8.00 p.m. (Preliminares); 12.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

Paraguay: 8.00 p.m. (Preliminares); 12.00 a.m. domingo 8 de marzo (Estelares).

¿Qué canal transmite UFC 248?

Perú: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

México: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Estados Unidos: FOX Sports 1 y ESPN Plus.

España: DAZN.

Chile: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y ESPN 2.

Cartelera completa y main card del UFC 248 EN VIVO por FOX Action

Cartelera estelar (9:00 p.m. por Fox Action)

Título peso mediano: Israel Adesanya (c) vs. Yoel Romero

Título peso paja femenino: Zhang Weili (c) vs. Joanna Jędrzejczyk

Peso ligero: Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Peso Welter: Neil Magny vs. Li Jingliang

Peso Welter: Alex Oliveira vs. Max Griffin

Cartelera preliminar (7:00 p.m. por Fox Sports 2 y ESPN)

Peso Gallo: Sean O’Malley vs. José Alberto Quiñónez

Peso Ligero: Mark Madsen vs. Austin Hubbard

Peso Medio: Rodolfo Vieira vs. Saparbek Safarov

Peso Medio: Gerald Meerschaert vs. Deron Winn

Primeras preliminares (5:15: p.m. por UFC Fight Pass)

Peso pluma: Giga Chikadze vs. Jammall Emmers

Peso gallo: Danaa Batgerei vs. Guido Cannetti

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO las preliminares del UFC 248 Adesanya vs Romero? Canal TV

Desde las 6.00 p.m. (hora peruana) se transmitirán las peleas preliminares del UFC 248.

UFC 248: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 248: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO MAIN CARD del UFC 248? Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

FOX Action EN VIVO

UFC 248: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 248: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO Adesanya vs Romero por UFC 248? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

¿Dònde ver ESPN 2 EN VIVO Adesanya vs Romero por UFC 248? Guía TV

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Adesanya vs Romero por UFC 248? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

