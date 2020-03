UFC 248: Dana White criticó la pelea de Yoel Romero y Adesanya

UFC 248 fue el último gran evento que preparó la empresa más importante de MMA. Yoel Romero y Israel Adesanya era el duelo que tenía que cerrar con broche de oro la jornada. Sin embargo, el encuentro por el título Mundial de Peso Mediano.

El presidente de UFC, Dana White, quedó inconforme con el desempeño de Yoel Romero. El directivo aseguró que el luchador cubano perdió una gran oportunidad y que debió arriesgar más.

"Esperaba ver a Yoel Romero. Estuvo toda la semana hablando de evento estelar. Sabía que iba a ser una gran pelea. Dos salvajes peleando por el campeonato. Esperaba más de Yoel Romero. Esta fue su última oportunidad por el título y no la aprovechó. Me sorprendió la forma en que peleó esta noche“, señaló White a ESPN.

Con una sonrisa, White señaló que la pelea de la noche fue el duelo entre Joanna vs Zhang. Ambas luchadoras dejaron todo en el octágono.

Peleas y Resultados en directo UFC 248

Peso mediano (83,9kg.): Israel Adesanya ganó a Yoel Romero

Peso paja (52,1kg.): Weili Zhang ganó a Joanna Jedrzejczyk

Peso ligero (70,3kg.): Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Peso mediano (77kg.): Neil Magny vs. Li Jingliang

Peso wélter (77kg.): Alex Cowboy derrotó a Max Griffin por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28)

Peso gallo (61,2kg.): Sean O'Malley derrotó a José Quiñonez por nocaut técnico a los 2m02 del Round 1.

Peso leve (70,3kg.): Mark Madsen ganó a Austin Hubbard por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso mediano (83,9kg.): Rodolfo Vieira venció a Saparbek Safarov por sumisión a 2m58s del Round 1.

Peso mediano (83,9kg.): Gerald Meerschaert derrotó a Deron Winn por finalização a los 3m13s del Round 3

Peso paja (52,1kg.): Emily Whitmire vs. Polyana Viana luta cancelada

Peso pluma (65,7kg.): Giga Chikadze venció a Jamall Emmers por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso gallo (a61,2kg.): Danaa Batgerel derrotó a Guido Cannetti por nocaut a los 3m01s del Round 1.