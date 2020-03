UFC 248: Joanna Jedrzejczyk terminó con el rostro desfigurado tras perder su pelea

Weili Zhang vs Joanna Jedrzejczyk nos regalaron una de las peleas más importantes de UFC. Ambas peleadoras dejaron todo en el octágono y con un estilo directo se robaron el respeto de los fanáticos de MMA.

Golpes a la cabeza, patadas al estómago y codazos al rostro fue parte del arsenal que presentó la peleadora asiática. Joanna no se quedó atrás y con un estilo cuerpo a cuerpo intentó lastimar a Weii Zhang.

"Fue la mejor pelea de UFC 248", señaló Dana White a ESPN. El directivo quedó tranquilo con el desempeño de las luchadoras y el público compartió las palabras del presidente de UFC.

A pesar de la algarabía, Joanna Jedrzejczyk se llevó la peor parte. La luchadora polaca quedó con el rostro desfigurado y hematomas en el cuerpo.

Peleas y Resultados en directo UFC 248

Peso mediano (83,9kg.): Israel Adesanya ganó a Yoel Romero

Peso paja (52,1kg.): Weili Zhang ganó a Joanna Jedrzejczyk

Peso ligero (70,3kg.): Beneil Dariush vs. Drakkar Klose

Peso mediano (77kg.): Neil Magny vs. Li Jingliang

Peso wélter (77kg.): Alex Cowboy derrotó a Max Griffin por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28)

Peso gallo (61,2kg.): Sean O'Malley derrotó a José Quiñonez por nocaut técnico a los 2m02 del Round 1.

Peso leve (70,3kg.): Mark Madsen ganó a Austin Hubbard por decisión unánime de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso mediano (83,9kg.): Rodolfo Vieira venció a Saparbek Safarov por sumisión a 2m58s del Round 1.

Peso mediano (83,9kg.): Gerald Meerschaert derrotó a Deron Winn por finalização a los 3m13s del Round 3

Peso paja (52,1kg.): Emily Whitmire vs. Polyana Viana luta cancelada

Peso pluma (65,7kg.): Giga Chikadze venció a Jamall Emmers por decisión dividida de los jueces (29-28, 29-28, 29-28).

Peso gallo (a61,2kg.): Danaa Batgerel derrotó a Guido Cannetti por nocaut a los 3m01s del Round 1.

Joanna Jedrzejczyk y sus palabras tras perder en UFC 248

Joanna Jedrzejczyk compartió un pasaje bíblico tras su derrota en UFC 248. La luchadora polaca fue una de las grandes portagonistas del evento de la MMA.