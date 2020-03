UFC: El increíble nocaut que generó la locura de los comentaristas en plena transmisión en vivo [VIDEO]

A pesar de que el UFC 248 llegó a su fin, hasta ahora se sigue hablando de la gran velada que se llevó a cabo en Nevada, Estados Unidos. Sin duda que uno de los hechos que marcaron esta gran jornada de las artes marciales mixtas ocurrió en la pelea que protagonizaron Beneil Dariush y Drakkar Klose.

Ambos experimentados luchadores venían buscando la victoria y hacían delirar al público por lo que se veía en el octógono. Sin embargo, fue Beneil Dariush quien se llevó la victoria al propinarle un tremendo nocaut a Klose.

Resulta que hasta antes de su triunfo, la pelea era intensa y tenía todos los ingredientes que los fanáticos esperaban hasta que se pusieron a intercambiar golpes, pero fue el iraní el que se llevó todos los aplausos.

En uno de los golpes, midió bien a Drakkar Klose para darle un certero zurdazo al mentón que generó que hasta se le salga el protector bucal cayendo hacia atrás con la mirada perdida lo que fue suficiente para que el juez detenga la pelea.

Sin duda que lo hecho por Dariush generó el éxtasis de todo el público que llegó hasta Las Vegas para presenciar el UFC 248. Quienes también se sumaron a la euforia fueron los comentaristas, que mostraron toda su admiración por el iraní.

Incluso, no soportaron quedarse en sus sillas y siguieron mostrando signos por lo que acababan de ver en vivo y en directo. Y es que no fue para menos debido a que tras ver la repetición de la acción, se ve el letal puñetazo y la posterior caída de Klose.

Con este triunfo, Dariush llegó a las 18 victorias en donde cuatro ya son por nocaut y ocho por sumisión. Su última pelea había sido ante Frank Camacho en octubre del año pasado.

UFC 248 | Israel Adesanya se quedó con la victoria en medio de abucheos

La estelar del UFC 248 entre Adesanya y Romero no fue lo que el público esperaba. Luego de los cinco rounds, se definió al campeón a través de la decisión de los jueces. Sin embargo, los fanáticos de las artes marciales mixtas no dudaron en pifiar a los dos luchadores ya que no ofrecieron el espectáculo que pagaron por ver.