ESPN transmitirá 11 horas seguidas de eventos UFC este sábado

Los fanáticos de las artes marciales mixtas estarán felices. La señal americana de ESPN realiza este sábado una maratón de combates históricos de UFC en su programación.

Este especial fue catalogado como “El dia de UFC” con un total de 11 horas consecutivas, donde estarán presentes peleas de Conor McGregor, Nate Diaz, Jorge Masvidal, Jon Jones, entre otros.

Este sábado se iba a realizar UFC Londres en el The 02 Arena, pero con la cuarentena y la pandemia del coronavirus, la organización tuvo que cancelar sus tres eventos siguientes, siguiendo la decisión de diferentes ligas deportivas que andas paralizadas.

Dana White, presidente de la compañía, hace una semana se mostraba confiado en que sus eventos no se paralizarían; sin embargo, la pandemia ya hace estragos en Estados Unidos y por ello debió recular su decisión.

UFC 249 es la gran cartelera que tiene la pelea entre Khabib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson. Este combate se dará el próximo sábado 18 de abril y por el momento no se ha cancelado. No obstante, este evento se quedó sin sede porque Nueva York ya avisó a la empresa que no albergará su show debido a la pandemia.