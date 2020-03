Conor McGregor pelea contra el Covid-19: donó un millón de euros a hospitales de Irlanda

Conor McGregor sabe que el rival que tenemos al frente es complicado, pero con trabajo en equipo se le puede vencer. Son más de un centenar de países que intentan controlar el brote del coronavirus,las personas vienen cumpliendo el aislamiento social obligatorio y los eventos deportivos fueron cancelados.

El luchador de la UFC se comunicó vía Facebook con el primer ministro de Irlanda, Paschal Donohoe, y le explicó que está dispuesto a ayudar a su país ante la pandemia del COVID-19.

Mediante su cuenta de twitter, 'The Notorius' publicó la conversación con Donohoe y aseguró que donará un millón de euros a los hospitales de Irlanda. Un gesto que fue aplaudido por los fanáticos de UFC.

"Hoy, yo mismo compro equipos de protección personal por el valor de 1 millón de euros para que sean desplegados en todos los hospitales en los que se combate el virus de la región de Leinster”, indicó McGregor.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA