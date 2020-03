Valentina Shevchenko mostró su apoyo a Jon Jones tras ser criticado por manejar ebrio en plena cuarentena [FOTO]

Estados Unidos se convirtió en las últimas horas en el país con más infectados por coronavirus. Es por ello que las autoridades de aquella nación hicieron un llamado en respetar la cuarentena para evitar más casos de COVID-19.

Sin embargo, algunas personas han hecho caso omiso a las medidas del gobierno norteamericano. Tal fue el caso de Jon Jones, reconocido peleador de la UFC que fue detenido en Alburquerque por manejar en estado de ebriedad en plena cuarentena.

Ello le ha valido varias críticas de diferentes sectores ya que incluso se le encontró un arma de fuego. A pesar de que ya salió bajo fianza, ha evitado pronunciarse ante los medios de prensa por lo sucedido.

Pero también están aquellos que lo conocen y que no han dudado expresarle su respaldo en este duro momento, como la peruana Valentina Shevchenko, quien usó su cuenta de Twitter para pronunciarse.

“¡Tan triste que el mundo moderno tiene que ver con exagerar! ¡Ahora muchas personas comienzan a insultar a Jon Jones sin saber su situación real!”, fue lo que escribió la ‘Bala’ en la mencionada red social.

Además, la actual campeona de peso mosca femenino agregó lo siguiente: “Luchando en la misma carta, pude ver que es un hombre amable y noble. Él está en estos momentos en un difícil momento, pero volverá con fuerza”.

Como se recuerda, no es la priemra vez que Jon Jones no está metido en un escándolo. A lo largo de su carrera deportiva, ha cometido algunos excesos e incluso, una vez se vio en la obligación de entregar su título tras protagonizar un altercado con una mujer embarzada en el año 2015

So sad the modern world is all about hype!

Now many people starting to insult Jon Jones without knowing his real situation!

Fighting on the same card , I could see he is kind and noble man !

Him being in all that difficult times - he will be back Stronger ! 💪🏻