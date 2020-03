Joanna Jedrzejczyk sobre las lesiones que sufrió en UFC 248: "Es el precio que tenemos que pagar"

Joanna Jedrzejczyk volvió a pronunciarse sobre las secuelas que dejó su histórico combate ante Zhang Weili en UFC 248. La peleadora polaca no pudo obtener el título de peso paja, pero regaló

a los fanáticos la pelea más emocionante en la división femenina.

La peleador admitió en una entrevista que es alguien que se enorgulleció del combate que dio, aunque reconoció que está dentro de un deporte muy duro como son las MMA y que las secuelas son muy significativas.

“Honestamente, sé que estoy en el deporte de un hombre, pero no creo que haya un deporte para una niña o para un varón, el mundo es libre y es el siglo XXI. Soy muy femenina, así que me odio cuando estoy así, pero ese es el precio que tenemos que pagar", explicó Joanna Jedrzejczyk al podcast Eurobash de MMA Fighting.

A pesar de la naturaleza grave de la lesión, la excampeona de UFC admitió que se encontró riéndose de algunos de los memes relacionados que aparecieron en internet.

“Todavía hay algunos moretones en mi rostro, pero me reí de los memes después de mi pelea. A pesar de que me desconecté de las redes sociales, pero les digo que al día siguiente, la hinchazón en mi frente bajó y no pude ver mi ojo izquierdo durante dos días. Tenía una visión de solo el cinco por ciento en mi ojo izquierdo: era bastante duro”, dijo.

La Comisión Atlética del Estado de Nevada emitió suspensiones médicas de dos meses para Jedrzejczyk y Weili. De esta manera, ambas estarán fuera de actividad hasta el 5 de mayo y no entrarán en competencia hasta el 22 de abril.