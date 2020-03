Tony Ferguson a Khabib Nurmagomedov: “Sigues siendo mi perr…” [FOTO]

En las últimas horas el UFC 249 se ha vuelto una incógnita. Y más aún la estelar de la pelea entre Khabib vs Ferguson ya que el ruso hizo un en vivo en Instagram en donde mencionó que su participación corre peligro.

“Estábamos entrenando en el AKA sin ninguna información sobre la pelea, donde y como va a suceder”, señaló Khabib Nurmagomedov para luego agregar que lo que a él le dijeron fue que la pelea seria en Abu Dhabi.

April 18 Is Getting Close @TeamKhabib & You’re Hiding In Russia. Travel Bans Will Not Prevent Me From Whoopin’ That Ass. Don’t Use It As An Excuse To Back Out. You Have Been Sent Many Locations, Send Us 1. Still My Bitch #DefendorVacate MF ⚾️ -CSO- 🇺🇸🏆🇲🇽 #ufc249 @ufc @danawhite pic.twitter.com/TVQH4mnG2e