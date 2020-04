Confirmado: Pelea Khabib vs Ferguson fue postergada por quinta vez

En los últimos días, la estelar del UFC 249 estaba en peligro y ya muchos daban por hecho que la pelea entre Khabib vs Ferguson se vería cancelado por quinta vez. A pesar del panorama nada alentador, no había noticia oficial por parte de la compañía.

Sin embargo, ahora último, fue el propio Khabib Nurmagomedov fue el encargado de dar a conocer la noticia que ha entristecido a más de un seguidor de las artes marciales mixtas y es que no habrá el tan ansiado combate.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el ruso contó los detalles que lo llevaron a tomar la decisión de no subirse al octógono y estar a cara a cara con Tony Ferguson, quien le mandó un claro mensaje en redes sociales.

“Estoy en casa durante la cuarentena y veo las reacciones de la gente sobre mi pelea. Resulta que el mundo entero debería estar en cuarentena”, comenzó escribiendo Khabib Nurmagomedov.

Luego, el europeo agregó lo siguiente: “Los gobiernos de todos los países y gente famosa pide a la población seguir todas las medidas de seguridad para limitar el contagio de la enfermedad, para salvar personas, y ¿Khabib es el único que debe ser liberado y entrenar alrededor del mundo por el bien del combate? Entiendo todo y estoy más molesto que vosotros por cancelar la pelea. Probablemente, como todos, tenía muchos planes para después, pero no lo puedo controlar”.

Pero la cosa no quedó allí, ya que Khabib siguiendo dando detalles. “Los países y compañías más grandes de nuestro tiempo están en shock por lo que está sucediendo. Cada día la situación cambia de manera impredecible. ¿Pero Khabib todavía tiene que pelear? ¿Es eso lo que me estáis diciendo? Cuidaros y poneros en mi situación”, sentenció Nurmagomedov.

De esta manera, el UFC 249 no tendrá su mayor atractivo que era la pelea entre Khabib vs Ferguson y además, será la quinta vez que ambos no puedan medirse en el octágono ya que el primer duelo iba a ser en el 2015.

Debido a una lesión del ruso, se pasó para el 2016, aunque Ferguson sufrió un problema pulmonar. Ya en el 2017, Khabib tuvo problemas médicos y no cumplió con el pesaje. El último intento fue en el 2018, pero una lesión de Ferguson volvió a frustrar la pelea.

UFC 249 ¿Quién será el contrincante de Ferguson?

Según especialistas del UFC, Justin Gaethje es el nombre que más suena para tomarle la posta a Khabib Nurmagomedov y enfrentar a Tony Ferguson.

UFC 249

El UFC 249 es un evento de artes marciales mixtas que es producido por el Ultimate Fighting Championship y está programado para el 18 de abril de 2020.