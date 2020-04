Valentina Shevchenko buscará ser la primera campeona intergénero en el UFC 249 [FOTO]

El último martes, se informó que la peleadora nacional Valentina Shevchenko habría sufrido una lesión que no le permitiría estar presente para defender su título próximamente. Sin embargo, tal parece que no sería de gravedad.

Y es que la ‘Bala’ se pronunció en redes sociales para dar a conocer que participará del UFC 249, evento que se celebrará el próximo 18 de abril en un escenario que aún falta por confirmar.

Resulta que Valentina Shevchenko tendrá la chance de convertirse en la primera luchadora en ser campeona intergénero al enfrentar a Henry Cejudo, tal y como ambos deportistas informaron en sus redes sociales.

Primero fue Cejudo el que informó a través de su cuenta oficial de Twitter: “Mi deseo de convertirme en el primer campeón mundial intergénero y ganar mi tercer cinturón UFC finalmente se hará realidad. Valentina, prepárate”.

My wish of becoming the first intergender world champion and winning my third UFC Belt will finally come true. @BulletValentina get ready to #bendtheknee to Triple C! #UFC249 #andstill pic.twitter.com/zsA8Nuex8x