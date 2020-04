UFC 249: Gaethje y las razones para no enfrentar a Ferguson

Debido al avance del coronavirus en el mundo, muchos eventos deportivos se han visto en la obligación de ser cancelados. Uno de los pocos que se llevarán a cabo sin público, son WrestleMania 36 y el UFC 249.

Pero este último viene teniendo un montón de problemas para poder realizarse. Resulta que varios países decidieron cerrar sus fronteras para tratar de frenar al COVID-19, pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas.

Ello generó que Khabib Nurmagomedov, que se enuentra en su natal Rusia, tome la decisión de no ir al UFC 249 ya que no hay vuelos y el tema del traslado y entrenamiento se ha vuelto un verdadero problema, tomando en cuenta que hasta el momento, la empresa no anuncia la sede.

Ahora último se habla de que el rival de Ferguson en la estelar del UFC 249 sería Justin Gaethje, quien tiene argumentos suficientes como para hacerle una gran pelea a su compatriota, pero no todo es tan fácil como parece.

Resulta que Justin Gaethje está cerca de cerrar su duelo con McGregor en julio, por lo que en caso de enfrentar a Ferguson el 18 de este mes, no sería el panorama ideal pensando en la gran pelea que se tiene en mente.

Sin embargo, nada está asegurado sobre su enfrentamiento con McGregor ya que no existe anuncio oficial por parte de UFC. Además, otro punto es que las cosas cambiarán luego de pasar la cuarentena por el coronavirus.

Dana White, dueño de UFC, buscará peleas más atractivas para tratar de recuperar las pérdidas millonarias por el COVID-19 y en ellas no estaría en mente Justin Gaethje. Para los fanáticos es más atractivo ver un McGregor vs Khabib o un Jorge Masvidal vs Khabib.

UFC 249

