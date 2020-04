Conor McGregor se burla de Khabib y deja abierta posibilidad de pelear con Ferguson [FOTO]

Sin duda que hasta el momento los fieles seguidores de las artes marciales mixtas no pueden creer que una vez más, se haya cancelado la pelea entre Khabib vs Ferguson. Además, tal decisión del ruso ha generado críticas de algunos sectores.

Como era de esperarse, Conor McGregor no evitó pronunciarse sobre este tema y tuvo fuertes mensajes hacia Khabib que rápidamente generaron diversas reacciones por parte de los fans de UFC.

The fact of this matter is, both Tony and Khabib where engaged in a game of chicken here towards the fight bell. With Khabib chickening out first. Making it 3-2 in pullouts in Tony’s favour. Khab scurried out of the U.S to home, and amid the crisis. Very high risk.

Congrats Tony. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2020

“La realidad es que tanto Tony como Khabib estaban enfrascados en un juego de quién es el gallina de aquí a que sonara la campana. Con Khabib acobardándose primero. Esto hace 3-2 en renuncias a favor de Tony. Khab huyó de Estados Unidos hacia su casa en plena crisis. Demasiado riesgoso. Felicidades Tony”, declaró ‘The Notorious’.

Pero la cosa no quedó allí ya que el irlandés también se animó a ofrecerse como contrincante de Tony Ferguson ya que dijo sentirse en un gran momento y se encuentra libre, aunque agradeció no estar en la posición de decidir si hay o no una pelea por el coronavirus.

“Estoy en forma para pelear ahora! Al inicio de todo esto, me dije - estoy feliz de no tener programada una pelea oficial. De haberla tenido, habría consumido todos los datos incorrectos para justificar y tener esa pelea, y habría continuado y competido. Y ganado”, escribió McGregor en su cuenta oficial de Twitter.

I am in shape to fight right now!

At the beginning of all this, I said to myself - I’m happy I don’t have an official fight booked. If I did, I would have consumed all the incorrect data to support me taking part in the bout, and I would have followed through, competed. And won. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2020

Sin embargo, no es tan fácil como parece llevar a cabo ese deseo. Además de las restricciones de varios países por el avance de COVID-19, las últimas informaciones indican que el rival de Ferguson sería Justin Gaethje, quien cumple con los requisitos para estar en la estelar del UFC 249.