UFC: Khabib respondió a McGregor: "Dentro de la jaula no vale nada"

No es la revancha soñada, pero la pelea recién comienza. Conor McGregor dio el primer golpe y Khabib Nurmagomedov no tardó en responder. El actual campeón de la UFC recordó su pelea contra 'Notorious' en UFC 229 y lo calificó de un luchador débil que no pudo aguantar su llave.

"Cuando lo aplasté la última vez, dijo "la culpa es de mi pie" o algo así, "no estaba en buena forma". ¿Cómo está ahora en buena forma? ¿Cómo? Para mí es falso. Es un 'fake'. No puede hacer nada contra mí, dentro de la jaula él no vale nada. ¿Qué hizo cuando peleamos? Nada", expresó Khabib a ESPN.

Por el brote del coronavirus, la pelea entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson en UFC 249 fue suspendida. El ruso se encuentra en su país cumpliendo la exigente rutina de entrenamientos, pero Conor se ofreció para pelear con el retador y no tuvo problemas en calificar al actual campeón de UFC.

"¿Qué pasó el 6 de octubre de 2018? Tuviste seis meses de campamento de entrenamiento, hiciste todo lo que pudiste, viniste a la jaula, dijiste muchas cosas malas antes de la pelea y tras esos seis meses en los que trabajaste muy duro entraste en la jaula y te rendiste como una gallina".

Khabib y el mensaje a sus rivales

"Mientras yo esté aquí, Ferguson será el campeón interino, Conor va a ser siempre el número 2, nunca podrá hacer nada contra mí. Dentro de la jaula no vale nada. Siempre van a ser segundones, interinos, no están a mi nivel. Todo el mundo sabe quién es el mejor", finalizó.