UFC: Paige VanZant, la luchadora que sufrió agresión sexual a los 14 años y es una estrella de TV

Paige VanZant es la reina de UFC, eso nadie lo puede negar. A sus 26 años logró conquistar la división femenina de la empresa de artes marciales libres. Ese éxito no solo radica en el octágono, su talento le permitió brillar en realitys shows y convertirse en una figura de televisión. Toda una estrella que brilla a pesar de los problemas.

Su vida no fue fácil. Siempre tuvo que pelear contra la adversidad para cumplir sus sueños. En su autobiografía, Rise: Surviving The Fight of My Life, publicado en el 2018, reveló que cuando tenía 14 años fue violada por varios compañeros de clases y fue víctima de bullying.

Gracias a las artes marciales mixtas abandonó la idea de suicidarse.“Las MMA salvaron mi vida. También salvó la persona que llevaba dentro”, expresó la luchadora en su libro que quedó segunda en ‘Bailando con las estrellas’ temporada 22.

Desde niña mostró facilidad para las artes escénicas. Sus padres eran dueños de un estudio de baile, y ella por más de 13 años se dedicó a practicar hip-hop y jazz. Participó en el comercio de trapeadores y destacó en ciclismo de tierra y pesca.

FOTO: Instagram

Paige VanZant y su cambio de nombre

A raíz de su dramática experiencia en su escuela secundaria, Paige decidió cambiar su apellido. Originalmente se llamaba Sletten y la apodaron cruelmente 'Slutton'.

Los abusos eran de tal magnitud que no podría dormir en las noches. Una vez encontró condones colgando de los arobles de su casa."Sé lo que está sucediendo, pero no puedo hacer nada para detenerlo. No tengo voz ni opción más que someterme y rezar para que termine pronto", escribió la luchadora.

FOTO: Instagram

Éxito en televisión y en la UFC

Cuando cambió su apellido Sletten por VanZant, adoptó una identidad diferente. Su familia se mudó a Nevada, fue ahí donde encontró el deporte que cambió su vida para siempre.

A los 15 años ingresó al gimnasio The Lion's Den, del veterano luchador de UFC Ken Shamrock, y comenzó a entrenar boxeo y artes marciales mixtas. En 2013 firmó por UFC para formar parte de la nueva división de peso paja.

En el 2015 firmó por una empresa deportiva muy importante. Sus números en UFC son dignas de admirar: tiene el récord de victoria (2 triunfos por nocaut, 2 victorias por envío y 3 victorias por decisión de los jueces).

Su figura trascendió fronteras y se convirtió en una figura de televisión. Bailó en Dancing with the Stars, quedó en el segundo lugar, y ganó el concurso de cocina de celebridades.