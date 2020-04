Peleador que participará en UFC 249: "Tengo miedo, pero debo mantener a mi familia"

La pelea de peso mediano entre Jacare Souza vs. Uriah Hall fue uno de los pocos enfrentamientos que se mantuvo intacto para UFC 249 el próximo 18 de abril. El brasileño no ocultó que el dinero es una de las cosas que lo motiva a viajar rumbo a California para competir en medio de la pandemia mundial del coronavirus.

Souza habló con MMA Fighting sobre lo ocurrido con la cartelera y sostuvo que tiene mucha confianza en la labor que tendrá Dana White para cuidar a él y todos los participantes.

“Tengo miedo, eso es normal. Todos estamos así. Tratamos de mantener a todos protegidos, pero sigo pensando en una cosa: si no puedo pagar la hipoteca de mi casa o cancelar mis facturas, voy a perder mi casa. Tengo que cuidar a mi familia de una forma u otra, y creo que el UFC me mantendrá protegido", expresó el peleador.

Souza ha estado entrenando en su garaje durante algunas semanas, acompañado por el entrenador Josuel Distak y un puñado de compañeros de entrenamiento.

"Te diré esto, en mis años de lucha en el UFC, he pasado por tantas situaciones estresantes que no tienes idea, así que, para mí, esto no es nada", dijo Souza. “Esto no es nada para mí. Es solo otra pelea que haré. Creo que harán que el evento suceda. Si solo quieren decirme la ubicación el día de la pelea, está bien para mí. Estaré allí, lucharé y ganaré.