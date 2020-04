Luchador de la UFC y la pelea más dura que le tocó lidiar: cuando un intruso se metió a su casa

Si bien el mundo se encuentra paralizado por el coronavirus, las noticias no cesan y esta vez un destacado luchador de la UFC hizo una revelación que sorprendió a más de uno ya que no se esperaban tremenda respuesta.

Resulta que esta semana, Anthony Smith le brindó una entrevista al medio ESPN en donde le preguntaron sobre su carrera profesional, sus inicios y sus objetivos una vez pase la actual situación por el COVID-19.

Sin embargo, en una de las interrogantes, Smith fue franco al responder acerca de la pelea que más le marcó o que fue la que pensó que hasta podría haber sido la última en su vida, y no tiene que ver necesariamente con una ocurrida en el octágono.

Anthony Smith contó que en un día cualquiera, estaba en su casa, junto a su familia y ya era de noche, cuando escuchó ruidos. Rápidamente saltó de su casa para ir a ver qué sucedida ya que sabía que no era normal lo que se oía.

“Ningún humano normal es capaz de pelear así. De ninguna manera soy el tipo más malo del planeta, pero este era un hombre normal y me costó mucho tratar con él”, comenzó contando el luchador de 31 años.

Al ver a un hombre en su vivienda, se vio sorprendido y solo pensó en su pareja, hijas y suegra: “No sabía lo que tenía. Por lo general, las personas no ingresan a su casa en medio de la noche por buenas razones. Esperaba escuchar un disparo o que me apuñalara”.

Sin saber que estaba armado o no, el luchador le propinó todos los golpes posibles para que lo derrote y no le haga daño a su familia, pero el intruso siguió luchando. “No miento cuando digo que fue una de las peleas más duras que he tenido en toda mi vida”, declaró Smith.

Finalmente la policía pudo llegar a tiempo controlaron la situación. Además, se supo que el intruso era un tal Luke Habermann, quien había estado merodeando la zona siendo acusado como un criminal de primer grado.