UFC 249: revelan que Rose Namajunas se retiró del evento por la muerte de dos familiares con COVID-19

El UFC 249 finalmente se realizará pese a la situación que vive el mundo por el coronavirus. Una de las luchadoras programadas para el evento era la ex campeona Rose Namajunas. Sin embargo, ayer se confirmó que ella decidió no participar y hoy se reveló el motivo.



El agente de Rose Namajunas publicó en Instagram la triste razón por la que la ex campeona no estará en el evento de UFC: la lamentable pérdida de dos miembros de su familia que habían dado positivo por coronavirus.

El representante de la luchadora de UFC pidió a sus fans y a la prensa que respeten la privacidad de Namajunas a través del comunicado en Instagram.

¿Con quién iba a pelear Rose Namajunas?



Namajunas había sido programada para protagonizar la pelea coestelar con Jessica Andrade, que sería una revancha de la lucha en la que Andrade obtuvo el cinturón con una victoria muy violenta.

¿Cuándo se realizará el UFC 249?

UFC 249 es el próximo evento de MMA producido por el Ultimate Fighting Championship, programado para el 18 de abril de 2020 en el Barclays Center.