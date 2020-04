¡Atención! UFC 249 fue cancelado y no habrá pelea entre Ferguson vs Gaethje [FOTO]

Una noticia de último minuto acaba de sacudir el mundo de las artes marciales y es que la UFC, mediante sus redes oficiales, acaba de anunciar que el evento UFC 249 no se realizará por el COVID-19 y con ello, no habrá pelea entre Ferguson vs Gaethje.

“Si bien la organización estaba completamente preparada para proceder con UFC 249, ESPN solicitó el aplazamiento del evento y los combates posteriores hasta nuevo aviso a la luz de la pandemia de COVID-19. El UFC espera reanudar el calendario completo de eventos en vivo lo antes posible”, fue el comunicado de la compañía.

A pesar de los innumerables esfuerzos de Dana White por sacar adelante el UFC 249, tras una extensa reunión con la directiva de la la compañía, se tomó la decisión de cancelar el mencionado evento cuando en las últimas horas, se había informado de las medidas sanitarias.

Pero no solo ello, también se tenía programado organizar carteleras semanales para cumplir con los fans, pero se determinó que todo ello se verá aplazado de manera indefinida ya que la prioridad es la salud de los luchadores y que no siga extendiéndose la pandemia.

Dana White había hablado hace poco que no había riesgo para el 18 de abril y que la logística marchaba bien. En un principio se buscó realizar el evento en Emiratos Árabes, luego se pensó en Bielorrusia y lo último que se supo fue que se haría en una isla privada, ubicada en Lemoore, California.

El UFC 249 venía siendo blanco de duras críticas ya que muchos mencionaban que hoy por hoy, lo primordial es cumplir con el aislamiento social y no organizar eventos deportivos que pongan en peligro la salud de las personas.

Cabe mencionar que el UFC 249 había tenido varios problemas. Más allá del tema de la sede, Khabib Nurmagomedov tuvo que bajarse del evento al no poder asistir por las restricciones de Rusia.

Por tal motivo, la estelar del UFC 249 que iba a ser entre Khabib y Ferguson, tuvo que cambiar y el lugar del ruso fue tomado por el norteamericano Justin Gaethje.