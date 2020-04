UFC: Conocido periodista respondió insultos de Darren Till

Tal parece que finalmente el presidente de la UFC, Dana White encontró una solución para seguir organizando peleas. Y es que el mismo mandamás de la compañía informó que desde el sábado 9 de mayo, habría enfrentamientos.

Sin embargo, el mundo de la UFC sigue movido y así lo hizo saber Darren Till, quien no dudó en insultar por redes sociales a un conocido periodista que hasta no hace poco también tuvo su “encontrón” con Jon Jones.

Se trata de Ariel Helwani, comunicador con amplia experiencia en las MMA y fue duramente catalogado por Darren Till, quien dijo lo siguiente: “Ya está bien de actuar como un tipo duro. Ahora es momento de que Darren Till actúe. MMA lo necesita. Ofenderse está sobrevalorado. Lo vas a sentir, perr... Ariel Helwani, eres una perr...”.

The tough guy act is over.

The Darren Till act is now.

MMA needs this.

Getting offended is over rated.

You feelings bitch.@arielhelwani you are a bitch